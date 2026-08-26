Localizan Cabeza de Animal al Exterior de un Restaurante en Hermosillo, Sonora

Los restos de un animal fueron localizados en el exterior de un restaurante ubicado en el cruce del bulevar Navarrete y Waterpolo, en la colonia Raquet Club, durante la noche de este martes.

El hallazgo generó una fuerte movilización de corporaciones policiales en la zona. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó la localización de restos de origen animal en el exterior del establecimiento.

Asimismo, autoridades de los tres niveles de gobierno realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades llamaron a evitar especulaciones y a mantenerse atentos únicamente a la información emitida por fuentes oficiales mientras continúan las diligencias.