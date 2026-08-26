Seguridad

Localizan Cabeza de Animal al Exterior de un Restaurante en Hermosillo, Sonora

El hallazgo generó una fuerte movilización de policías en la zona.

Localizan la Cabeza de un Animal al Exterior de un Restaurante en Hermosillo, SonoraLocalizan la Cabeza de un Animal al Exterior de un Restaurante en Hermosillo, Sonora. Foto: N+
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