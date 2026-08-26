Política

Graciela Domínguez Alista Plan de Seguridad por Sinaloa y Anuncia Recorridos

La entidad enfrenta una ola de violencia por disputas de Los Chapitos y Los Mayos desde hace casi dos años

Gobernadora de SinaloaFoto: X | @GracielaDguezN.
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