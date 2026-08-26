Graciela Domínguez Alista Plan de Seguridad por Sinaloa y Anuncia Recorridos

Graciela Domínguez Nava, quien asumió este martes la gubernatura de Sinaloa, dirigió su primer mensaje a la ciudadanía de la entidad y dijo que trabaja en un plan por la seguridad y gobernabilidad del estado, al tiempo que anunció recorridos para recuperar la confianza de la gente.

Desde su oficina en Culiacán, la morenista subrayó que tuvo una reunión con integrantes de su gabinete, a quienes ordenó que vayan a territorio, pues ella realizará lo mismo durante un mes.

"Hemos dejado en claro la necesidad que tenemos de dar certeza al pueblo de Sinaloa. Es fundamental trabajar en recuperar la confianza de la gente. En ese orden, he instruido al gabinete a hacer recorridos semanales por los distintos municipios del estado de acuerdo con sus temas", dijo.

"Menos escritorio, más territorio. Yo misma recorreré durante el primer mes las tres regiones del Estado. Recorridos para fortalecer el diálogo o reconstruirlo en los casos que sea necesario con la gente", añadió.

"Es necesario articular una serie de acciones para realmente cambiar de fondo la realidad de las y los sinaloenses y eso se logra con cercanía", apuntó.

Sin embargo, el punto más destacado fue el proyecto por la seguridad, debido a que Sinaloa enfrenta una ola de violencia por disputas de Los Chapitos y Los Mayos desde hace casi dos años. La sustituta de Rubén Rocha Moya dijo que presentará mayores detalles del tema la próxima semana.

"Hacia la siguiente semana presentaremos un plan integral para la gobernabilidad y seguridad de Sinaloa, que empezaremos a elaborar desde ya y que compartiremos con sectores, municipios y el gobierno de México", señaló.

Luego de rendir protesta, la gobernadora interina subrayó que su prioridad será la paz que permita a las familias y trabajadores de Sinaloa vivir sin miedo y con seguridad. Señaló que Sinaloa necesita toda la fuerza del Estado mexicano, así como coordinación, inteligencia, política social, atención a las causas y capacidad institucional para recuperar la tranquilidad. Después del discurso en la sede legislativa se reunió con su gabinete en el Palacio de Gobierno.

Graciela Domínguez Nava fue electa la mañana de este martes por el Congreso de Sinaloa, con 31 votos a favor y seis en contra, para sustituir a Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia por tiempo indefinido el sábado.

El morenista retomó el cargo el viernes y gobernó 34 horas. Previamente se había ausentado de sus funciones durante 112 días, pues se apartó porque fue acusado por Estados Unidos de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa a finales de abril pasado.

La nueva mandataria estatal detalló parte de su plan de gobierno y contempló enlaces con diversos sectores de la economía local. Afirmó que se instalarán mesas de trabajo permanentes con representantes del ramo turístico, pesquero, agrícola, ganadero, empresarial, así como comunidades y pueblos originarios.

"Atenderemos las problemáticas sociales inmediatas", sostuvo.

Asimismo, dijo que su administración se alineará a lo que determine el gobierno federal respecto al conflicto por la construcción de una megaplanta de amoníaco en Topolobampo, donde habitantes del pueblo originario Mayo-Yoreme se han opuesto a la obra por el impacto ambiental.

En su conferencia mañanera de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que tiene el gusto de conocer a Graciela Domínguez Nava, "pero no a profundidad". Mencionó que "es una mujer honesta", con "muchos años luchando por la justicia social y el bienestar de la gente".

Antes de que fuera nombrada oficialmente, la mandataria agregó que apoyará a Domínguez Nava "en lo que necesite, por el bien del pueblo de Sinaloa", para que cierre bien su periodo como gobernadora interina.

"Es una mujer que tiene la capacidad para cumplir el trabajo", afirmó.

Graciela Domínguez Nava es una política de 50 años que se formó en la izquierda partidista. Militó en el PRD de 1999 a 2013 y luego se sumó a Morena, su partido actual. Ejerció como docente, se involucró en el activismo social, pasó a la gestión pública en su estado e incursionó en el ámbito legislativo.

En junio pasado dejó su cargo como diputada federal para buscar la candidatura morenista a la gubernatura de Sinaloa en los comicios del próximo año. En los últimos meses se desmarcó del "rochismo", pese a que fue parte de ese gobierno y estuvo al frente de la Secretaría de Educación Pública estatal, de noviembre de 2021 a febrero de 2024, cuando ganó su escaño en San Lázaro. Ahora estará al frente del Poder Ejecutivo hasta finales de 2027.

Morena anunciará este miércoles a quien se prevé que sea su candidato o candidata para Sinaloa en las próximas elecciones intermedias.