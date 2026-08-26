Roberto Velasco Se Reunirá con Marco Rubio Este Miércoles por Agenda Bilateral

El Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, se reunirá este miércoles en Washington con el Secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por temas prioritarios de la agenda bilateral.

El canciller mexicano partió de Corea del Sur y llegó a Estados Unidos, donde tendrá diversos encuentros, comenzando por la cita con el encargado de la política exterior de la administración de Donald Trump.

"Tras dos días muy productivos en Seúl, República de Corea, aterrizo en Washington D. C. Mañana (miércoles 26 de agosto) sostendré diversas reuniones sobre temas prioritarios de la agenda bilateral, comenzando con mi homólogo, el secretario de Estado Marco Rubio", publicó Velasco este martes en su cuenta de X.

La reunión entre el Secretario de Estado de Estados Unidos y el Secretario de Relaciones Exteriores de México se llevará a cabo a las 9:30 horas, tiempo local, en el Departamento de Estado. A la cita se unirá Allison Hooker, subsecretaria de Asuntos Políticos, según la agenda oficial.

El Departamento de Estado no informó públicamente los temas de la agenda, pero subrayó que no habrá rueda de prensa posterior.

Será el primer encuentro diplomático oficial entre ambos funcionarios, pues Rubio vino a México en septiembre del 2025, pero se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el entonces titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

El exrector de la UNAM dejó la Cancillería el 1 de abril de este año para atender un problema de salud y la mandataria nombró a Roberto Velasco para ocupar el cargo. Posteriormente, Rubio y Velasco sostuvieron dos comunicaciones telefónicas.

El 19 de julio pasado, durante la Final del Mundial que España ganó a Argentina (1-0) en Nueva Jersey, los dos representantes coincidieron en los palcos del estadio, debido a que la presidenta mexicana fue invitada al partido por su homólogo, Donald Trump, y ella viajó con una delegación.

"Un gusto saludar al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en el marco de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Lo felicité por la gran labor de su país en la organización de la final en Nueva Jersey", publicó Velasco aquella vez.

"Después de 39 días de este histórico evento, el mundo fue testigo del primer torneo organizado por tres países y de todo lo que México, Estados Unidos y Canadá podemos lograr cuando trabajamos juntos", añadió.

El encuentro del miércoles se dará en medio de tensiones de seguridad, luego de que el Consulado de Estados Unidos en Baja California suspendiera sus actividades gubernamentales en Mexicali ante una posible amenaza de seguridad para este martes. La representación diplomática igual advirtió a sus ciudadanos para que no viajaran a esa ciudad.

El Gabinete de Seguridad federal dijo este martes que, al momento, no ha detectado alguna situación de riesgo para la población. Mientras que autoridades estatales reforzaron la seguridad en la capital.

ASJ