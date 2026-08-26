Política

Roberto Velasco Se Reunirá con Marco Rubio Este Miércoles por Agenda Bilateral

El encuentro se dará en medio de tensiones de seguridad, luego de que el Consulado de Estados Unidos en Baja California suspendiera actividades gubernamentales en Mexicali ante una posible amenaza

Rubio VelascoLos dos representantes coincidieron en la Final del Mundial, donde España le ganó a Argentina. Foto: X | @r_velascoa.

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