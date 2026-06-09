Roberto Velasco y Marco Rubio Hablan por Teléfono de Migración y Acciones vs los Cárteles

El secretario de Relaciones Exteriores Roberto Velasco informó en sus redes sociales que, sostuvo este lunes 8 de junio 2026, una cordial y respetuosa llamada de trabajo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con quien inidcó que dialogó sobre la relación entre México y Estados Unidos.

Señaló que en la conversación telefónica ambos funcionarios refrendaron su interés por mantener la buena cooperación en temas prioritarios de la agenda bilateral incluyendo seguridad, migración y comercio.

El secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) sostuvo este lunes una cordial y respetuosa llamada de trabajo con el secretario de Estado del @StateDept, Marco Rubio (@SecRubio), con quien dialogó sobre la relación entre México y Estados Unidos.



En la conversación telefónica ambos… pic.twitter.com/ZMhq1auz13 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 9, 2026

¿De qué hablaron ambos funcionarios?

En tanto, el vocero del Departamento de Estado de EUA, Tommy Pigott, también confirmó la conversación entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco.

Indicó que dicha llamada fue para impulsar la cooperación en prioridades compartidas, entre ellas la colaboración para detener el flujo de inmigrantes ilegales entre países, frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, y la importancia de acelerar las acciones decisivas para desmantelar los cárteles.

Más tarde, el embajadador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, indicó que la cooperación entre los Estados Unidos y México no sólo es una buena política pública; es sentido común que nuestras dos naciones colaboren en materia de seguridad, migración, comercio y otras prioridades compartidas.

"Somos vecinos y socios. Cuando una de nuestras naciones se ve amenazada, la otra siente el impacto. Cuando una prospera, prosperamos juntos".

Por eso, aseguró que la cooperación sigue siendo tan importante para la seguridad, la prosperidad y el bienestar de nuestras dos naciones.