Roberto Velasco y Marco Rubio Hablan por Teléfono de Migración y Acciones vs los Cárteles

El canciller mexicano indicó en sus redes sociales que, la conversación fue en torno a seguridad, migración y comercio

Llamada Hoy entre Roberto Velasco y Marco RubioCuartoscuro

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Llamada crucial entre Roberto Velasco y Marco Rubio: cooperación en migración y acciones contra cárteles. ¿Qué significa para la relación México-EE.UU.? Descubre más sobre esta alianza.

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