¿Qué Objetos Están Prohibidos en Estadios por Mundial México 2026? Lista Completa de Artículos

CDMX, Monterrey y Guadalajara albergarán a miles de aficionados que observarán los triunfos y derrotas en el camino por obtener la Copa del Mundial 2026

Grada con Aficionados durante Partido. Objetos Prohibidos en Estadios por Mundial 2026¿Vas al estadio CDMX por Mundial 2026? Conoce qué objetos están prohibidos para ingresar al recinto de Santa Úrsula. Foto: Cuartoscuro.

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