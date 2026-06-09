¿Qué Objetos Están Prohibidos en Estadios por Mundial México 2026? Lista Completa de Artículos

Canadá, Estados Unidos y México ya alistan los últimos detalles para el inicio de la Copa del Mundo, el próximo 11 de junio, y si eres de los afortunados que asistirán a alguno de los partidos en los estadios de Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, en N+ te compartimos la lista de objetos que están prohibidos y aquellos que sí puedes llevar.

Dado que la CDMX es una de las sedes mundialistas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país tiene previsto un operativo de seguridad y movilidad para promover la seguridad de los aficionados, jugadores y toda persona que asiste a los juegos.

De hecho, en una nota previa ya te adelantamos cuántos juegos se disputan en México, así como las fechas. Además, dado que las banderas y pancartas son un obligado para apoyar a la Selección Mexicana, también te explicamos cómo pedir el ingreso a la FIFA.

Entonces, ¿Qué objetos están prohibidos para los aficionados en Estadios del Mundial 2026?

De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, hay una lista de objetos que no se pueden introducir al estadio. Hay que recordar que desde el perímetro del Estadio Azteca conocido como "La Última Milla" se colocarán filtros de seguridad, incluso para automovilistas, por lo que en una nota previa te dimos a conocer el proceso y requisitos para registrarte al Tarjetón Digital si eres vecino de alguna de las colonias aledañas al Estadio CDMX.

Entre los objetos no permitidos se enlistan los siguientes:

Armas, explosivos, detonadores y herramientas de trabajo.

Materiales inflamables, tóxicos, corrosivos y radioactivos.

Alcohol, alimentos y líquidos mayores a 100ml.

Botellas, latas, termos, recipientes rígidos y de vidrio.

Objetos voluminosos, maletas y equipaje de gran tamaño.

Bicicletas, scooters, patines, carritos y vehículos similares.

Drones, equipos de transmisión y cámaras profesionales.

Instrumentos musicales, megáfonos y dispositivos generadores de ruido.

Material político, ofensivo, discriminatorio, religioso, comercial y propagandístico.

Drogas, narcóticos o estimulantes.

Animales, excepto aquellos de asistencia.

Banderas, pancartas o pósteres mayores de 2 x 1.5 Metros.

Y en realidad, cualquier objeto que pueda comprometer la seguridad, el orden y la buena convivencia en el estadio.

¿Qué objetos sí están permitidos por la FIFA en los estadios del Mundial 2026?

Una vez que te aseguraste que no llevas ninguno de los objetos o sustancias antes descritos y puedes pasar los filtros con certeza, debes conocer qué objetos sí puedes introducir al Estadio CDMX.

Bolsas transparentes de plástico, vinilo o PVC (tamaño máximo 30x15x30 cm).

Bolso de Mano Compacto, Cartera o Billetera (tamaño máximo 11.5x16.5 cm).

Banderas pequeñas, carteles y letreros de un material resistente al fuego.

Lentes, Bloqueador y Sombrero

Artículos de Protección Solar e Higiene Personal (que no excedan los 100 mil o 3.38 oz).

¿Cuántos filtros de acceso habrá en el Estadio CDMX?

Primer Filtro (entrada Libre): Revisión Visual

Segundo Filtro (acceso controlado): Revisión Aleatoria, Alertamiento por Megáfono de Objetos Prohibidos

Tercer Filtro (acceso restringido por cupo y revisión obligatoria): Alertamiento sobre objetos prohibidos, lona con objetos prohibidos, detector de metal, revisión de mochilas y bolsas.

SARR