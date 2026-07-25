¿Cómo Quedaron los Partidos de la Liga MX de este Viernes 24 de Julio de 2026?

El mundialista Gilberto Mora saltó de la banca en el duelo entre Tijuana contra León para hacer el gol del triunfo y darle a los Xolos su segunda victoria en el Torneo Apertura 2026.

Morita entró en el segundo tiempo y al minuto 53 se hizo presente en el marcador desde el manchón penal, que a la postre significó el tanto de la victoria para el conjunto perruno.

Con este triunfo, los fronterizos siguen con marcha perfecta y llegaron a seis puntos. Por su parte, el León no levanta y sumó su segunda derrota del torneo.

Empate en el Banorte

Los Potros de Hierro del Atlante consiguieron su primer punto en su regreso a la primera división, al empatar a un gol contra Las Águilas del América, en duelo celebrado en el Estadio Banorte.

El conjunto azulgrana vino de atrás para igualar el duelo, con gol de Eugenio Pizzuto (65'), quien ya suma dos anotaciones en el torneo. Cristian Borja, al 21', había adelantado a los azulcrema.

El resultado deja, por el momento, al América en el tercer puesto de la general, con cuatro unidades, y al Atlante en la undécima posición, con un punto conseguido.

Retumbó la CDMX, vibró el Banorte, lo gritó toda la Familia Azulgrana.



¡Golazo de Pizzuto! pic.twitter.com/JhmHTQ5FqM — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) July 25, 2026

Otros resultados y partidos

El martes 21 de julio, se disputaron dos duelos de esta jornada 2 del Apertura 2026:

Cruz Azul 2-1 Puebla.

Toluca 1-2 Pumas.

Mientras que para este sábado, tendremos tres encuentros: Guadalajara-Juárez, Tigres-San Luis y Santos-Atlas.

Para el domingo, cerrarán la segunda fecha del torneo casero el Necaxa contra Monterrey y el Pachuca contra Querétaro.

Con información de N+

ICM