Deportes

¿Cómo Quedaron los Partidos de la Liga MX de este Viernes 24 de Julio de 2026?

En el inicio de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026, se disputaron los juegos Tijuana-León, Atlante-América y Toluca-Pumas

Henry Martín (América) y Luis Sánchez (Atlante) disputan un balónHenry Martín (América) y Luis Sánchez (Atlante) disputan un balón. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Emocionante inicio de jornada en la Liga MX: Tijuana vence a León, Atlante empata con América. ¿Quieres saber más sobre el Apertura 2026? Aquí te contamos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+