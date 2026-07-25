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Precio del Dólar Hoy SÁBADO 25 de Julio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El peso mexicano cerró la semana laboral con una apreciación del 0.11% en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

El precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornadaEl precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornada. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Sabías que el peso mexicano ganó un 0.11% frente al dólar esta viernes? Descubre cómo afecta el tipo de cambio a tus finanzas.

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