Precio del Dólar Hoy SÁBADO 25 de Julio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy sábado 25 de julio de 2026 en México es de 17.48 pesos por billete verde en promedio.

El peso mexicano cerró la semana laboral con un avance en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense.

La divisa nacional tuvo ganancias del 0.11% al final de las transacciones bancarias, a pesar de la entrada en vigor de aranceles estadounidenses.

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¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 24 de julio de 2026?

El Banxico informó que el cierre del dólar del viernes 24 de julio de 2026 fue de 17.4845 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 24 de julio en los 17.48 pesos por divisa verde.

¿Se publica el dólar FIX en el DOF el sábado 25 de julio de 2026?

El tipo de cambio FIX lo determina Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía, por lo que este sábado no se publica.

Una vez que se obtiene la cifra, se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y un día después esta se tomará como referencia.

Mientras que el tipo de cambio para calcular las obligaciones en dólares, de acuerdo a lo determinado por Banxico para este sábado 25 de julio, es de 17.5130 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy 25 de julio de 2026 en México

Así cotiza el dólar estadounidense en el mercado cambiario electrónico, ya que al ser fin de semana no abren las sucursales bancarias.

Banco Compra Venta Afirme 16.40 18.00 Banco Azteca 16.90 17.99 BBVA Bancomer 16.52 17.96 Banorte 16.25 17.85 Banamex 16.90 17.88 Scotiabank 17.00 18.00

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM