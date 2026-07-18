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Precio del Dólar Hoy SÁBADO 18 de Julio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El peso mexicano cerró la semana laboral con una depreciación del 0.63% en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

Una persona manipula billetes de un dólarLa cotización del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Reuters | Archivo

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¿Sabías que el dólar cerró la semana en 17.54 pesos? El peso mexicano se depreció 0.63% por la crisis en Medio Oriente. Descubre más sobre el tipo de cambio hoy.

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