¿Quién Es El Doceavo Habitante de La Casa de los Famosos México 2026? Pistas y Hora de Anuncio

La Casa de los Famosos México 2026 se prepara para revelar a su doceavo habitante este domingo, aunque con un cambio inesperado: por primera vez en la temporada, el anuncio no se hará en horario nocturno, sino en la mañana, minutos antes de la ceremonia de clausura del Mundial 2026.

¿A qué hora y dónde ver la revelación?

De acuerdo con el sitio oficial del reality, el habitante número doce de la cuarta temporada será revelado este domingo en un nuevo horario, distinto al que se ha manejado en emisiones anteriores. Los detalles confirmados son:

Hora: 11:28 a.m.

Dónde: Las Estrellas, Canal 5, El Nueve y ViX, además de la transmisión en línea del sitio oficial de Las Estrellas.

Conductor: Diego de Erice

El anuncio se dará minutos antes de que arranque la ceremonia de clausura del Mundial 2026, y después, a las 12:00 p.m. en punto, se podrá ver en redes sociales la entrevista exclusiva que Diego de Erice tendrá con el nuevo integrante de la casa.

Las pistas del misterioso habitante 12

Horas antes del anuncio oficial, la producción liberó un video con pistas sobre la identidad del próximo habitante. Según adelantó Las Estrellas, la persona en cuestión "quiere un mundo de caramelo", frase que desató todo tipo de teorías entre los seguidores del reality.

El video de pistas se dio a conocer justo después de que se confirmara al undécimo habitante de la temporada, en una plática entre Wendy Guevara y la producción del programa, donde ambos intentaron adivinar de quién se trataba mientras la audiencia compartía sus propias teorías en redes sociales.

¡Aquí tienes las pistas del doceavo revelado de #LCDLFMX!



Descúbrelo este domingo a las 11:28 a.m. por #ViX, #LasEstrellas, #Canal5, #ElNueve y todas nuestras plataformas digitales 🚨



💥 GRAN ESTRENO domingo 26 de julio, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #ViX #Original pic.twitter.com/X2HFO7TBGh — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 18, 2026

¿Fede Vigevani, la carta fuerte que aún no se confirma?

Entre los nombres que más ruido han generado en las semanas previas al estreno está el del youtuber uruguayo Fede Vigevani.

Vigevani cuenta con más de 50 millones de suscriptores en su canal principal, una trayectoria que inició en 2009, y es reconocido por sus retos extremos y su paso por el grupo Dosogas. De confirmarse, el reality buscaría atraer masivamente al público joven que lo sigue en YouTube y TikTok.

La producción, encabezada por Rosa María Noguerón, ha ido revelando habitante por habitante desde principios de julio. Galilea Montijo regresa como conductora estelar de las galas dominicales, mientras que Odalys Ramírez y Diego de Erice conducen las emisiones diarias; para el contenido digital participan Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, con Marie Claire Harp como host digital. El gran estreno de la cuarta temporada está programado para el 26 de julio a las 20:30 horas.