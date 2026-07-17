¿Quién Es Arantza Ruiz? Datos de la Décima Habitante de La Casa de los Famosos México 2026

La producción de La Casa de los Famosos México 2026 volvió a poner a prueba el ojo detective de sus seguidores. Un video de pistas con botas, una máscara de comedia y tragedia, una rosa blanca, un micrófono, audífonos con orejas de gato y un control de videojuegos desató una ola de teorías en redes sociales que hoy señalan a la actriz Arantza Ruiz como la décima habitante del reality, a solo días de su estreno el próximo 26 de julio por ViX y Canal 5.

Aunque la producción no ha confirmado oficialmente su nombre, el consenso entre los fans es casi unánime: cada pista mostrada en el adelanto coincide con alguna etapa de la carrera o la vida personal de la joven actriz.

¿Qué pistas revelaron a Arantza Ruiz?

Los elementos del video promocional fueron interpretados de la siguiente manera por los seguidores del programa:

Las botas remiten a la silueta femenina del adelanto.

La máscara de comedia y tragedia apunta a su profesión como actriz.

La rosa blanca recuerda sus apariciones en La Rosa de Guadalupe.