¿Quién Es Arantza Ruiz? Datos de la Décima Habitante de La Casa de los Famosos México 2026

La producción de La Casa de los Famosos México 2026 volvió a poner a prueba el ojo detective de sus seguidores. Un video de pistas con botas, una máscara de comedia y tragedia, una rosa blanca, un micrófono, audífonos con orejas de gato y un control de videojuegos desató una ola de teorías en redes sociales que hoy señalan a la actriz Arantza Ruiz como la décima habitante del reality, a solo días de su estreno el próximo 26 de julio por ViX y Canal 5.
Aunque la producción no ha confirmado oficialmente su nombre, el consenso entre los fans es casi unánime: cada pista mostrada en el adelanto coincide con alguna etapa de la carrera o la vida personal de la joven actriz.
¿Qué pistas revelaron a Arantza Ruiz?
Los elementos del video promocional fueron interpretados de la siguiente manera por los seguidores del programa:
Las botas remiten a la silueta femenina del adelanto.
La máscara de comedia y tragedia apunta a su profesión como actriz.
La rosa blanca recuerda sus apariciones en La Rosa de Guadalupe.
El micrófono hace referencia a su faceta musical, pues ha lanzado mini álbumes.
Los audífonos y el control de videojuegos coinciden con su afición por los videojuegos, ya que ella misma se ha descrito como gamer en distintas entrevistas.
Antes de decantarse por Arantza Ruiz, una parte de la comunidad digital había asociado estas pistas con la creadora de contenido Ari Gameplays (Abril Abdamari Garza Alonso), reconocida streamer y cosplayer con millones de seguidores en Twitch y YouTube. Sin embargo, detalles como la rosa blanca y el atuendo plateado que Ruiz lució durante la presentación de la telenovela El precio de amarte, muy similar al calzado mostrado en el promocional, inclinaron la balanza hacia la actriz.
¿Quién es Arantza Ruiz?
Arantza Ruiz Méndez nació el 18 de abril de 1997 en la Ciudad de México. Es hija del actor Alejandro Ruiz, quien la acercó al medio artístico desde pequeña, y nieta del primer actor José Carlos Ruiz, una de las figuras más respetadas del cine, la televisión y el teatro mexicanos.
Con apenas cuatro años decidió dedicarse a la actuación. Ingresó al CEA Infantil y estudió también en Bellas Artes, formación que complementó con danza. Debutó en televisión siendo niña con una pequeña participación en la telenovela Amarte es mi pecado (2004), lo que abrió paso a una carrera que la llevó a telenovelas, series y cine.
Trayectoria de Arantza Ruiz
Entre los proyectos más destacados de su carrera se encuentran:
Pablo y Andrea (2005)
Como dice el dicho
La Rosa de Guadalupe
La malquerida
Sense8
El hotel de los secretos
La querida del Centauro
Fugitiva
Señora Acero
La bandida
Los elegidos
Vencer el pasado (2021)
Eternamente amándonos
Tierra de amor y coraje
El precio de amarte
Aunque ha reconocido la influencia artística de su familia, Ruiz ha señalado en distintas ocasiones que buscó construir una carrera independiente frente a las cámaras desde muy pequeña.
Su vida personal y su gran pasión por los videojuegos
En 2021, Arantza Ruiz sorprendió al revelar que contrajo matrimonio en secreto con el actor Sebastián Fouilloux apenas dos meses después de iniciar su relación; la ceremonia se realizó solo por lo civil y ni su propio padre conocía los planes de la pareja hasta después de la boda.
Fuera de los foros de grabación, Ruiz se ha definido en múltiples entrevistas como una apasionada de los videojuegos, afición que, junto a su carrera actoral, explicaría varias de las pistas reveladas por la producción del reality.
Quiénes son los demás habitantes confirmados
Hasta el momento, la producción ha confirmado oficialmente a: Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón, Moisés Peñaloza, Cynthia Klitbo, Yahir, Flor Vigna y Masad Altamimi. Arantza Ruiz se convertiría en la décima integrante confirmada del elenco.