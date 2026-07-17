¿Quién Es Arantza Ruiz? Datos de la Décima Habitante de La Casa de los Famosos México 2026

Arantza Ruiz es la décima habitante confirmada de La Casa de los Famosos México 2026: su edad, trayectoria en telenovelas, familia de actores y vida personal.

quien-es-arantza-ruiz-actriz-rosa-de-guadalupe-decima-habitante-la-casa-famosos-2026Foto: Cuartoscuro

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Arantza Ruiz, actriz y gamer, se une a La Casa de los Famosos México 2026. Conoce su trayectoria y las pistas que la delataron. Estreno el 26 de julio en ViX y Canal 5.

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