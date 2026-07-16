¿Quién es Massad Altamimi? El Noveno Habitante Confirmado de La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México 2026 suma a Massad Altamimi, el creador de contenido árabe que se volvió viral en el país por sus polémicas relaciones sentimentales, como el noveno integrante rumbo al estreno del reality de Televisa el próximo 26 de julio.

Las pistas que delataron su llegada

La producción del programa reveló al noveno habitante a través de una serie de pistas visuales que rápidamente fueron descifradas por los seguidores del reality. Entre los objetos que aparecieron en el adelanto destacó una lámpara de Aladdin, un guante de artes marciales mixtas, ropa árabe tradicional, joyas, fajos de billetes de cien dólares y un león de peluche.

Cada elemento apuntaba directamente a Altamimi: las prendas y la lámpara remiten a sus raíces de Medio Oriente; el dinero, al estilo de vida de lujo que suele mostrar en redes sociales; y el león, a un peluche con la voz de su hijo que recibió en un momento significativo para él y que compartió ampliamente en sus plataformas. Para sus seguidores más cercanos, la combinación de referencias no dejaba lugar a dudas sobre su identidad.

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¿Quién es Massad Altamimi?

Massad Altamimi es un creador de contenido y empresario originario de Arabia Saudita que construyó una amplia comunidad en TikTok e Instagram compartiendo su vida cotidiana, viajes y experiencias entre su país natal y México, en árabe, español e inglés. Aunque se sabe que tiene actividad empresarial, ha mantenido en reserva los detalles de a qué se dedica fuera de las redes sociales. Su edad ha sido reportada de manera distinta según la fuente y el momento, entre 29 y 36 años.

Su popularidad en México despegó en 2023, cuando decidió dejar su país para conocer en persona a la influencer mexicana Melissa Navarro, con quien mantenía una relación a distancia que había cautivado a miles de usuarios en redes sociales. La pareja se convirtió en tendencia por su historia de amor transnacional, aunque también enfrentó especulaciones sobre su situación económica luego de que se hiciera viral un episodio en el que sus tarjetas bancarias no funcionaron durante una visita a un hospital en México.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Karina Torres se Enfrentará a sus 'Demonios' Dentro de La Casa de los Famosos México

Las polémicas que han marcado su presencia pública

La relación entre Altamimi y Navarro terminó en diciembre de 2023 en medio de tensiones que se hicieron públicas en redes sociales. Meses después, Navarro presentó una denuncia legal en su contra, en la que afirmó haber sufrido violencia física y psicológica durante el noviazgo, además de acoso posterior a la ruptura. Altamimi respondió a las acusaciones, pero la controversia dividió a su base de seguidores y afectó su imagen pública.

Posteriormente, Altamimi inició una relación con la modelo y actriz mexicana Alejandra Tijerina, exMiss México y también extitular de La Casa de los Famosos, noviazgo que ha estado acompañado de nuevos señalamientos y preocupación entre seguidores sobre la dinámica de la pareja, aunque sin que se registrara una denuncia formal en ese caso.

Pese a las controversias, Massad Altamimi conserva una base de fans activa que ha seguido de cerca su trayectoria como creador de contenido, centrada en el choque cultural, la adaptación a México y su vida personal.

Su debut en un reality show

Con la confirmación de la producción de La Casa de los Famosos México 2026, Altamimi vivirá su primera experiencia en un reality de encierro, un formato que lo obligará a exponer en tiempo real la controversia mediática que lo ha acompañado en los últimos años.