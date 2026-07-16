¿Quién es Massad Altamimi? El Noveno Habitante Confirmado de La Casa de los Famosos México 2026

Descubre quién es Massad Altamimi, el influencer árabe confirmado como noveno habitante de La Casa de los Famosos México 2026 y sus polémicas.

quien-es-massad-altamimi-habitante-casa-famosos-mexico-2026Foto: Instagram Massad Altamimi

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Descubre quién es Massad Altamimi, el influencer árabe confirmado como noveno habitante de La Casa de los Famosos México 2026 y sus polémicas.

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