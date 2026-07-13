¿Quién Entrará a La Casa de los Famosos México 2026? Pistas del Séptimo Habitante

La producción de La Casa de los Famosos México 2026 mantiene en vilo a la audiencia con el goteo diario de revelaciones. Tras confirmar a Cynthia Klitbo como sexta habitante este domingo, el reality de TelevisaUnivision liberó las pistas del séptimo integrante, que se dará a conocer hoy lunes 13 de julio a las 8:28 de la noche por Las Estrellas, Canal 5, El Nueve y ViX.

Los objetos que sirven como pistas

El video promocional muestra una serie de elementos que, a diferencia de revelaciones anteriores, generaron confusión entre los internautas. Se observan un micrófono, un reloj de mano acompañado de un guante negro, una pulsera de perlas, un saco de color rojo, una gorra verde y una guitarra. La mezcla de piezas, algunas con un aire más masculino y otras con un toque femenino, como la pulsera de perlas, provocó que las teorías se dividieran entre quienes apuestan por un hombre y quienes creen que se trata de una mujer.

Lo que sí parece un consenso es el perfil del misterioso personaje: todo apunta a que se trata de alguien ligado a la música.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Yahir Sale de Gira con Colegas de "Juego de Voces"

Yahir, el nombre que domina las quinielas

Entre las teorías que circulan en redes, el cantante Yahir se perfila como el favorito para ocupar el séptimo lugar en la casa. La pista central que sostiene esta versión es su vínculo con Yuri: ambos coincidieron como duetos en el programa Juego de Voces 2025, y en uno de los retos de esa competencia Yahir rindió un homenaje a la cantante interpretando su tema "El apagón", ataviado con un vestuario que replicaba el que ella usa en sus presentaciones en vivo, incluyendo peluca rubia y gabardina.

Bajo esta lectura, buena parte de las pistas del clip cobra sentido: la gorra verde ha acompañado a Yahir en distintas etapas de su carrera, mientras que la guitarra remite al instrumento con el que se inició en la música. Hasta el cierre de esta nota, sin embargo, la identidad del séptimo habitante seguía sin confirmarse oficialmente.

Los seis habitantes confirmados hasta ahora

Con la revelación de este lunes, la lista de integrantes de la cuarta temporada del reality 24/7 quedaría así:

Ernesto Laguardia, el primero en ser destapado tras semanas de especulación.

Karina Torres, integrante de "Las Perdidas", cuyo nombre sonaba desde temporadas anteriores.

Ximena Herrera, actriz de El señor de los cielos, cuya confirmación sorprendió porque no figuraba en las listas filtradas.

Aldo Rendón, estilista que había negado previamente su participación.

Moisés Peñaloza, actor señalado como expareja de Elaine Haro.

Cynthia Klitbo, actriz confirmada como sexta habitante este domingo.

Cuenta regresiva al estreno

La Casa de los Famosos México 2026 debutará el próximo 26 de julio. Mientras tanto, la revelación de habitantes continuará de manera diaria a las 8:28 p.m., y todo indica que la lista de confirmados seguirá creciendo antes del arranque del programa.