¿Quién Entrará a La Casa de los Famosos México 2026? Pistas del Séptimo Habitante

Yahir suena fuerte para ser el séptimo confirmado de La Casa de los Famosos México 2026. Te contamos las pistas y quiénes ya están dentro del reality.

septimo-habitante-la-casa-de-los-famosos-mexico-pistasFoto: La Casa de los Famosos

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La Casa de los Famosos México 2026 revela pistas del séptimo integrante. Yahir lidera las apuestas. ¿Será él? Conoce más a las 8:28 p.m.

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