Nuevo Habitante de La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién Es el Quinto Participante? Pistas

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México 2026 sigue sumando nombres. Después de confirmar a Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera y Aldo Rendón como los primeros cuatro habitantes de la cuarta temporada, la producción del reality liberó este jueves un nuevo video con las pistas del quinto integrante.

Las pistas: langosta, uniformes de chef y máscaras de teatro

A través de las redes oficiales de La Casa de los Famosos México, la producción compartió un clip con objetos relacionados con la identidad del próximo habitante. Entre los elementos que aparecieron destacan uniformes de chef, batas de boxeo, máscaras de teatro, un set de grabación y una langosta, esta última señalada como la pieza clave del acertijo.

El anuncio llegó apenas horas después de que se confirmara a Aldo Rendón como el cuarto habitante, por lo que el público prácticamente no tuvo tiempo de asimilar una revelación cuando ya circulaba la siguiente tanda de pistas.

¿Quién sería el quinto habitante?

De acuerdo con los usuarios en redes sociales, todo apunta a que se trataría del actor y modelo Moisés Peñaloza. Cada elemento del video parece conectar con su trayectoria: las máscaras remiten a su faceta como actor, mientras que la langosta y el uniforme de chef se relacionarían con su faceta empresarial, ya que Peñaloza es dueño del restaurante Don Camarón.

Originario de Tampico, Tamaulipas, Moisés Peñaloza es un actor, conductor y modelo mexicano de 35 años egresado del CEA de Televisa. A lo largo de su carrera ha participado en telenovelas como El Ángel de Aurora y Diseñando tu amor, además de programas unitarios como La Rosa de Guadalupe, y también demostró sus habilidades de baile en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy. En teatro, debutó en la obra El que se enamora pierde.

Cuándo se revela oficialmente

La producción ya fijó la fecha para despejar las dudas: este viernes 10 de julio, en punto de las 8:28 p.m., se dará a conocer la identidad del quinto habitante a través de Las Estrellas, Canal 5, el Nueve y ViX, además del canal de YouTube del programa.

Con esta quinta pieza, La Casa de los Famosos México 2026 continúa armando su elenco rumbo al estreno, programado para el 26 de julio, mientras las especulaciones en redes suman minuto a minuto nuevas teorías sobre cada habitante confirmado.