Nuevo Habitante de La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién Es el Quinto Participante? Pistas

Chef, boxeo, teatro y una langosta: así son las pistas del quinto habitante de La Casa de los Famosos México 2026. ¿Se trata de Moisés Peñaloza?

quinto-habitante-casa-de-los-famosos-mexico-pistasFoto: Instagram La Casa de los Famosos México
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