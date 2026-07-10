Procesan a Sujeto que Asesinó a su Esposa con un Machete tras Ver un Partido de Futbol en Puebla

Rafael "N" fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de feminicidio y ataques peligrosos en Venustiano Carranza.

Vinculado a proceso por feminicidio en Venustiano Carranza.Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana de Venustiano Carranza

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Feminicidio en Puebla: Rafael 'N' procesado por matar a su esposa tras un partido de fútbol. La Fiscalía avanza en la investigación para garantizar justicia.

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