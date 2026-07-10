Procesan a Sujeto que Asesinó a su Esposa con un Machete tras Ver un Partido de Futbol en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla logró la vinculación a proceso de Rafael "N" acusado del feminicidio de su esposa Mónica S. en el municipio de Venustiano Carranza, además, se le señala de ataques peligrosos con un machete.

El pasado 5 de julio de 2026, elementos de la Policía Municipal de Venustiano Carranza atendieron un reporte al 911 en un domicilio de la colonia Libertad de Lázaro Cárdenas, al llegar, el sujeto intentó agredirlos con un machete por lo que los oficiales tuvieron que actuar en defensa propia.

El hombre identificado como Rafael "N" de 32 años de edad recibió un disparo por parte de los elementos de seguridad por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital para su atención médica especializada, mismo sitio donde permaneció asegurado.

Feminicidio en Venustiano Carranza: Hombre atacó con un machete a su esposa

De acuerdo con testigos y con las pruebas recabadas, el acusado presuntamente asesinó a su esposa identificada como Mónica S. luego de ella le pidiera que dejara de consumir bebidas alcohólicas tras finalizar un partido de futbol de la Selección Mexicana.

Rafael presuntamente se encontraba en estado etílico por lo que comenzó a agredir a la víctima, hasta que finalmente la atacó con un machete directamente en el cuello, lo que le provocó una muerte casi instantánea.

Vecinos de Venustiano Carranza reportaron los gritos al número de emergencias, pero fue demasiado tarde pues la mujer ya no contaba con signos vitales.

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Vinculan a proceso a Rafael "N" por feminicidio de Mónica S. en Venustiano Carranza, Puebla

En el lugar, la hija de la víctima señaló a Rafael "N" como el responsable de este feminicidio por lo que fue detenido por los policías municipales. Posteriormente, durante la audiencia realizada el 8 de julio de 2026, la Fiscalía General del Estado expuso datos de prueba que permitieron a la autoridad judicial dictar auto de vinculación a proceso en su contra por el delito de feminicidio y ataques peligrosos en agravio de dos personas más.

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Rafael N., de 32 años, por su probable responsabilidad en los delitos de feminicidio y ataques peligrosos, cometidos en el municipio de Venustiano Carranza.#FiscalíaInforma | https://t.co/QzTFo8pl2X pic.twitter.com/BBxAzen8Zn — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 10, 2026

La autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa durante el tiempo que dure el procedimiento y concedió cuatro meses para la investigación complementaria.

La madre e hijas de Mónica S. piden justicia por su muerte, mientras que las autoridades mantienen su compromiso de investigar los delitos de violencia de género con perspectiva para que el responsable de este feminicidio pague conforme lo dicta la ley.

Con información de N+

MCS