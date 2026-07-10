Emiten Ficha Roja de Interpol para Encontrar a Falsa Cirujana del Caso Blanca Adriana en Puebla

Una ficha roja de Interpol y órdenes de aprehensión, fueron emitidas por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para encontrar a Diana “N” y su asistente, quienes son investigadas por el fallecimiento de Blanca Adriana Vázquez Montiel.

La víctima acudió a la clínica Detox de Calzada Zavaleta en la cuidad de puebla el lunes 18 de mayo para una cita de valoración, y fue la última vez que se le vio con vida.

Desconocen paradero de la doctora Diana "N" y asistente que intervinieron a Blanca Adriana

Casi dos meses después, la Fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, aclaró que no hay indicios de que las personas investigadas por la muerte de la mujer hayan salido del país.

Por otra parte, reconoció que desconocen si las personas investigadas están fuera de México, o si salieron del territorio nacional a pie, e incluso, hayan cambiado de nombre para evitar su identificación y eventual detención.

La fiscal agregó que la asistente de Diana "N" está identificada pero presentó un amparo, por lo que sigue en curso su situación legal.

Blanca Adriana fue localizada sin vida días después de su desaparición en Puebla

Blanca Adriana Vázquez Montiel de 37 años era originaria de Huauchinango, en Puebla, y su muerte se ha vuelto un caso sin resolver, toda vez que los presuntos responsables siguen prófugos.

El caso se viralizó desde el mes de mayo cuando salió a la luz la videograbación de la cámara de seguridad de la clínica de belleza ubicada en la Colonia Santa Cruz Buenavista, donde la doctora y su asistente suben un bulto a un vehículo.

A la postre se comprobó que se trataba del cuerpo de Blanca Adriana, que fue abandonado en un canal de agua del municipio de Atltzayanca en Tlaxcala.

Con información de N+

JAPR