Emiten Ficha Roja de Interpol para Encontrar a Falsa Cirujana del Caso Blanca Adriana en Puebla

La mujer y su asistente fueron captados subiendo el cuerpo de la víctima a un coche en Calzada Zavaleta, y no han sido detenidos.

Buscan a la falsa doctora y su asistente.Foto: N+

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Interpol busca a la falsa cirujana Diana 'N' tras la muerte de Blanca Adriana en Puebla. La FGE emitió ficha roja para su captura. ¿Dónde están los responsables?

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