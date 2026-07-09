Vinculan a Proceso a los 8 Detenidos por Homicidio de la Comunicadora Roxana en Nanchital

Fueron vinculados a proceso las 8 personas detenidas por el homicidio de la comunicadora Roxana Guzmán

Vinculados a procesoFoto: Fiscalía del Estado de Veracruz

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Avance en el caso Roxana Guzmán: 8 detenidos enfrentan proceso por homicidio. La justicia sigue su curso en Nanchital.

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