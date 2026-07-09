Vinculan a Proceso a los 8 Detenidos por Homicidio de la Comunicadora Roxana en Nanchital

Este jueves 9 de julio, la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que se logró vinculación a proceso en contra de 8 personas identificadas como presuntos responsables del delito de homicidio doloso calificado en agravio de la periodista Roxana Berenice Guzmán.

Se trata de Javier Iván “N”, alias “Delta 1”; José del Carmen “N”, alias “Delta 7”; Luis Arturo “N”, alias “Delta 11” o “El Pelón”; Karen Monserrat “N”, alias “La Hiena”; Julio César “N”; Luis Enrique “N”; Juan Carlos “N” e Ismael “N”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Último Adiós a Periodista Roxana Guzmán en Panteón Nanchital, Veracruz

Durante la audiencia, se determinó que existen datos de prueba suficientes para establecer su presunta participación en los hechos ocurridos el pasado 2 de junio de 2026, en la colonia Primero de Mayo del municipio del municipio de Nanchital, al sur del estado de Veracruz.

Derivado de lo mismo, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dentro del proceso penal 365/2026. Cabe recordar que la captura de los ahora vinculados a proceso se logró mediante el cumplimiento de órdenes de aprehensión, otorgadas por el órgano jurisdiccional, por su probable responsabilidad en la comisión del delito.

Las 8 personas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial correspondiente, ante la cual se desarrollaron las etapas procesales previstas por la ley, garantizando el proceso y a sus derechos humanos.

Roxana Berenice fue sepultada en Nanchital tras ser encontrada muerta en un rancho

El pasado martes, bajo un fuerte dispositivo de seguridad se le dio el último adiós a Roxana Berenice. Con música de banda su familia amigos y conocidos, acompañaron el cortejo fúnebre en las principales calles de Nanchital.

Roxana fue sepultada en el panteón Santa Elena donde también fue acompañada con música de banda. Previo se le realizó una misa de cuerpo presente en la iglesia nuestra señora de Guadalupe. La comunicadora dejó en orfandad a sus dos hijos una menor de 16 años y un niño de 7 años.