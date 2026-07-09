Matan a Balazos a Motociclista en Colonia Valle de Santa Isabel en Juárez, NL

Sujetos armados le dispararon por la espalda cuando circulaba por las calles de la colonia Valle de Santa Isabel, en el municipio de Juárez

Investigan homicidio de motociclista en JuárezFoto: N+

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Tragedia en Juárez: un motociclista fue asesinado a balazos por la espalda en la colonia Valle de Santa Isabel. Las autoridades buscan a los responsables. Conoce más sobre este caso.

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