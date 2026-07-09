Matan a Balazos a Motociclista en Colonia Valle de Santa Isabel en Juárez, NL

Un motociclista fue asesinado de al menos tres balazos por la espalda la noche del miércoles 8 de julio cuando se desplazaba en su vehículo ligero por las calles del municipio de Juárez, Nuevo León.

El repartidor fue ejecutado alrededor de las 21:50 horas del miércoles, sobre la calle Santa Clara y su cruce con la calle Oviedo en la colonia Valle de Santa Isabel, en el sector Oviedo. El hecho generó la movilización de autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia hasta el sitio.

A la llegada de los uniformados de la Policía de Juárez, encontraron a la persona herida por arma de fuego. Además, arribaron elementos de Protección Civil de Juárez, quienes confirmaron la muerte del joven, que hasta el momento no ha sido identificado de manera oficial.

Las autoridades continúan con las indagatorias correspondientes, así como con la búsqueda de los presuntos responsables que, de acuerdo con testigos, los criminales que dispararon contra la víctima también viajaban en un vehículo ligero.

Balean a joven y sobrevive en Santa Catarina

Otro hecho de violencia con arma de fuego se registró durante la madrugada del jueves 9 de julio en el municipio Santa Catarina, Nuevo León. Un hombre fue atacado a balazos en un intento de ejecución en la calle San Germán y su cruce con la San Juan de los Lagos de la colonia San Gilberto.

Autoridades de seguridad y cuerpos de auxilio se movilizaron hasta el sitio donde localizaron a la víctima de unos 19 años de edad con al menos tres impactos de bala, por lo que fue estabilizada y trasladada de urgencia a un hospital para recibir atención médica.

SHH