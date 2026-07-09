Joven Sobrevive a Intento de Homicidio a Balazos en Santa Catarina, Nuevo León

Un hombre sufrió un intento de ejecución cuando se encontraba en la casa de su abuelo durante la madrugada del jueves 9 de julio en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. El ataque a balazos ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle San Germán, en su cruce con San Juan de los Lagos, en la colonia San Gilberto.

De acuerdo con vecinos del sector, se escucharon al menos cinco detonaciones de arma de fuego y, momentos después, un hombre comenzó a pedir auxilio. Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Santa Catarina del grupo Jaguares, así como una ambulancia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Los cuerpos de auxilio localizaron a la víctima de unos 19 años de edad con al menos tres impactos de bala, por lo que fue estabilizada y trasladada de urgencia a un hospital para recibir atención médica. La zona fue resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Santa Catarina, mientras agentes de la AEI y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) realizaban las diligencias correspondientes.

Atacan por la espalda y matan a motociclista en Juárez

Otro ataque armado se registró durante la noche del miércoles 8 de julio en el municipio de Juárez, Nuevo León, donde un hombre motociclista perdió la vida, después de que sujetos con armas de fuego le dispararan por la espalda.

El hecho se registró alrededor de las 21:50 horas, sobre la calle Santa Clara y su cruce con la calle Oviedo en la colonia Valle de Santa Isabel, en el sector Oviedo. El hecho generó la movilización de autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia hasta el sitio.

Las autoridades continúan con las indagatorias correspondientes, así como con la búsqueda de los presuntos responsables que, de acuerdo con testigos, los criminales que dispararon contra la víctima también viajaban en un vehículo ligero.

SHH