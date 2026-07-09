Joven Sobrevive a Intento de Homicidio a Balazos en Santa Catarina, Nuevo León

La víctima de 19 años de edad se encontraba en casa de su abuelo cuando sujetos armados dispararon en su contra en la colonia San Gilberto

Acordonan calle por intento de homicidio en Santa CatarinaFoto: N+

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Violencia en Nuevo León: joven de 19 años sobrevive tras recibir tres disparos en Santa Catarina. La policía investiga el intento de homicidio. Infórmate aquí.

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