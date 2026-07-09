Vinculan a Proceso a Dos Presuntos Delincuentes por el Delito de Extorsión en Guanajuato

Dos presuntos extorsionadores de comerciantes del sector calzado en León fueron detenidos y vinculados a proceso, además se obtuvo prisión preventiva para los imputados.

Dos Presuntos Extorsionadores de Comerciantes en León, Fueron Vinculados a ProcesoN+

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La Fiscalía de Guanajuato vincula a proceso a Salvador y Mónica por extorsionar a empresarios de calzado en León. Amenazas de muerte y cobros ilegales involucrados.

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