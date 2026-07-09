Vinculan a Proceso a Dos Presuntos Delincuentes por el Delito de Extorsión en Guanajuato
Dos presuntos extorsionadores de comerciantes del sector calzado en León fueron detenidos y vinculados a proceso, además se obtuvo prisión preventiva para los imputados.
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La Fiscalía de Guanajuato vincula a proceso a Salvador y Mónica por extorsionar a empresarios de calzado en León. Amenazas de muerte y cobros ilegales involucrados.
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PorRedacción N+
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato, informó sobre la vinculación a proceso de dos presuntos extorsionadores de comerciantes de calzado en León.
La investigación inició tras la denuncia de varios empresarios dedicados a la maquila de calzado, quienes señalaron que Salvador “N”, alias “El Chava”.
Los comerciantes fueron presuntamente amenazados de muerte
Quien presuntamente los amenazó de muerte y les exigió el pago de una cuota por derecho de piso, haciéndose pasar por integrante de un grupodelictivo y portando un arma de fuego.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, las víctimas realizaron un primer pago y posteriormente recibieron la advertencia de que otra persona acudiría a recoger una segunda entrega de dinero.
Autoridades capturaron a Mónica cuando aparentemente iba a recoger el cobro
Tras la denuncia, Agentes de Investigación Criminal detuvieron a Mónica Carolina “N”, alias “La Caguama", cuando presuntamente acudiría a cobrar el dinero. Por su parte, Salvador fue capturado mediante una orden de aprehensión que fue expedida por un juez.