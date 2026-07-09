Novia de Haaland le Manda Mensaje Lleno de Orgullo antes del Partido Noruega vs Inglaterra

El Mundial 2026 sigue su curso y hoy, 9 de julio, empiezan los partidos de cuartos de final, fase a la que pasaron 8 equipos. Uno de los encuentros que más ha llamado la atención es Noruega vs Inglaterra y previo a ello, la novia de la estrella de la selección noruega, Erling Haaland, le envió un emotivo mensaje. Aquí te informamos qué dijo Isabel Haugseng Johansen.

¿Cómo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026?

A la siguiente fase del Mundial 2026 pasaron los siguientes países y se enfrentarán así:

Francia vs Marruecos: Hoy, a las 14:00 horas.

España vs Bélgica: 10 de julio 2026, a las 13:00 horas.

Noruega vs Inglaterra: 11 de julio 2026, a las 15:00 horas.

Argentina vs Suiza: 11 de julio 2026, a las 19:00 horas.

El emotivo mensaje de Isabel Haugseng Johansen a Erling Haaland

Sin duda, uno de los partidos que más expectación ha generado en México es Noruega vs Inglaterra, luego de que México perdió su pase a cuartos de final contra la selección inglesa, en el estadio sede Ciudad de México, el 5 de julio de 2026.

Además, en la Selección de Noruega juega Erling Haaland, de 25 años de edad, uno de los jugadores que más ha llamado la atención en el Mundial 2026 por sus excepcionales características físicas y deportivas, que no han dejado de causar sorpresa entre los aficionados al futbol, por lo que las redes sociales se han inundado de memes y videos en los que se destacan las peculiaridades del noruego, como su peinado y sus súper poderes en la cancha.

En el marco del partido Noruega vs Inglaterra, Isabel Haugseng Johansen, novia de Erlin Haaland, publicó un mensaje en sus historias de Instagram dedicado a la estrella noruega del futbol, quien suma 7 goles en la Copa del Mundo 2026, igual que Kylian Mbappé.

El mensaje de Isabel a Erlin estuvo acompañado con una fotografía de la pareja y dice lo siguiente: “Estoy increíblemente orgullosa de ti y de lo que has logrado hasta ahora. Has trabajado duro, nunca te has rendido y te lo mereces de verdad”.

“Verte ahora me llena de orgullo”, agregó Haugseng Johansen, de 22 años de edad.

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RMT