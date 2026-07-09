Novia de Haaland le Manda Mensaje Lleno de Orgullo antes del Partido Noruega vs Inglaterra

Falta poco para el partido Noruega vs Inglaterra e Isabel Haugseng Johansen aprovechó para mandar un emotivo mensaje a su novio Erling Haaland. Aquí los detalles.

Erling Haaland, jugador de la Selección de NoruegaErling Haaland, jugador de la Selección de Noruega. Foto: Reuters | Archivo

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El Mundial 2026 sigue con el esperado Noruega vs Inglaterra. Isabel Haugseng Johansen, novia de Haaland, comparte su orgullo en Instagram. Conoce el mensaje completo.

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