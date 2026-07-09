Rafa Márquez Envía Primer Mensaje como DT de Selección Mexicana: "Es Momento de Acelerar"

'Rafa' Márquez expresó su agradecimiento hacia Javier Aguirre por haberle "brindado la confianza y experiencia de aprendizaje"

Rafael Márquez Envía Primer Mensaje como DT ¿Qué Dijo?Rafael Márquez, emite su primer mensaje como DT de la Selección Mexicana. Foto: X @miseleccionmx

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A los 47 años, el cinco veces mundialista, Rafa Márquez, pide a los aficionados de la Selección Mexicana a seguir apoyándolos y que "ahora no es momento de frenar, sino de acelerar, donde se ha hecho ya una base"

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