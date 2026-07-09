Rafa Márquez Envía Primer Mensaje como DT de Selección Mexicana: "Es Momento de Acelerar"

El cinco veces mundialista Rafael Márquez, a sus 47 años, envió su primer mensaje como director técnico de la Selección Mexicana a través de un video de poco más de tres minutos y destacó que “no es momento de frenar, sino de acelerar”.

“Ahora no es momento de frenar, sino de acelerar, donde creo que se ha hecho ya una base, un gran trabajo para poder fortalecer esto que se inició y aprovechar sobre todo esta continuidad que quizás antes no se había visto y que está bajo mi responsabilidad”, aseguró Rafael Márquez, nuevo entrenador de la Selección Mexicana.

Se comprometió a hacer todo lo posible para mantener e incluso mejorar el trabajo realizado.

“Estoy con la ilusión, con la responsabilidad, con las ganas de poder hacer, sobre todo, que el jugador mexicano sea mejor, potencializarlo, y yo creo que a beneficio del nivel del futbol mexicano”.

Expresó su agradecimiento hacia Javier Aguirre por “haberme brindado la confianza y experiencia de aprendizaje”.

Destacó que con su llegada al frente del “Tri” es un proyecto a largo plazo con continuidad, transición, entrega y compromiso para la Selección Mexicana y el país.

“No me queda más que responderles y decirles que estoy comprometido a intentar ser mejor, a intentar llevar a un mejor nivel a la selección, de mantener este nivel que ha mostrado y, obviamente, intentarlo mejorar”.

Pide apoyo a aficionados en etapa de transición

Pidió a los aficionados de la Selección Mexicana a seguir apoyándolos y que crean en el proyecto que ahora encabeza.

“Crean en el esfuerzo que estamos haciendo en conjunto para intentar lo que todos queremos, tener un mejor futbol. Yo creo que se tiene una muy buena base, se tiene jugadores jóvenes, jugadores de experiencia que creo que van a ser importantes en esta etapa de transición”.

Trayectoria de Rafael Márquez

Formado en el Atlas y con crecimiento en el Mónaco, el 'Kaiser' vivió una parte de la época dorada del Barcelona.

Con el Barcelona jugó entre 2003 y 2010 y conquistó dos títulos de la UEFA Champions League, cuatro ligas de España, una Copa Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

Con gran visión de campo, personalidad, buena salida con la pelota y habilidad en el juego aéreo, Rafa compartió en el club catalán con leyendas como Lionel Messi, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Thierry Henry y Andrés Iniesta, entre otros de los grandes futbolistas de este siglo.

Siempre mostró tener pasta de entrenador. Como capitán de la selección mexicana marcó una época y tendió puentes entre los jugadores y los directores técnicos.

Este miércoles, Márquez tomó el mando del Tri en sustitución de Javier Aguirre, en uno de los mejores momentos del fútbol mexicano a nivel de selección, luego de haber ganado cuatro partidos y perdido uno en la Copa Mundial, este último en octavos de final, por 3-2 ante Inglaterra.

Márquez tendrá a favor una combinación de veteranos de calidad con jóvenes talentosos, encabezados por el centrocampista Gilberto Mora, de 17 años, la nueva joya del balompié nacional.

Entre las figuras con más margen de crecimiento, todas con 26 años o menos, el nuevo seleccionador contará con los delanteros Armando González (Guadalajara) y Santiago Giménez (Milán) y los centrocampistas Obed Vargas (Atlético de Madrid), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Marcel Ruiz (Toluca), Diego Lainez (Tigres UANL) y Erik Lira (Cruz Azul).

También tendrá a su disposición a los defensas Rodrigo Huecas (Copenhague), Mateo Chávez (AZ Alkmaar), y Richard Ledezma (Guadalajara) y a los guardametas mundialistas Raúl Rangel (Guadalajara) y Carlos Acevedo (Santos Laguna), entre otros.

Así se formó Rafa Márquez como DT

El 'Káiser' pasó como entrenador por las categorías de formación del Real Alcalá y por el Barça Atlètic, antes de integrarse como auxiliar técnico de Javier Aguirre en el proceso rumbo a la Copa Mundial 2026.

Al lado de un viejo lobo del futbol como el 'Vasco', entrenador en Europa, Asia, África y seleccionador de México en tres Mundiales, el defensa retirado pasó su examen de grado y parece listo para liderar a un equipo mexicano con hambre.

Ahora tratará de inculcar sus conocimientos a una selección que en las tres semanas más recientes estuvo a poco de situarse entre las ocho mejores del mundo.

HVI