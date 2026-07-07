¿Cuándo Vuelve a Jugar la Selección Mexicana? Así Será el Debut de Rafa Márquez como DT

Si los aficionados de la Selección Mexicana de futbol creían que tendrían una larga espera para ver jugar de nuevo al Tri tras la eliminación del Mundial 2026, ya hay fechas cercanas.

De acuerdo con el calendario oficial, los próximos partidos del Tri con Rafa Márquez a la cabeza en competencias durante la fecha FIFA serán entre septiembre y octure de 2026.

Luego de la eliminación en los Octavos de Final del Mundial ante Inglaterra, Javier Aguirre dejó el banquillo y Rafael Márquez asumió la dirección técnica de cara al proceso mundialista de 2030.

Próximos partidos y debut de Rafa Márquez

Aunque la Federación Mexicana de Futbol (FMF) aún no confirma rivales ni sedes oficiales, el calendario inicial del Tri bajo el mando de Márquez es el siguiente:

Septiembre-octubre 2026

Del 21 de septiembre al 6 de octubre 2026: Partidos amistosos de preparación en Estados Unidos. Se prevén hasta cuatro partidos para abrir este nuevo ciclo.

Noviembre 2026

Cuartos de Final de la Nations League 2026-27, la primera competencia oficial y México avanzó directo por ranking.

Junio-Julio 2027

Copa Oro de la Concacaf 2027. Torneo de verano de la confederación en busca del título de la zona.

Septiembre 2027

Eliminatorias Mundialistas 2030. Comienza el camino de clasificación hacia el Mundial de España, Portugal y Marruecos.

Junio-julio 2028

Copa América 2028 se realizará el gran torneo continental para medir el nivel de las potencias de Conmebol.

HVI