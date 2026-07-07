¿Cuándo Vuelve a Jugar la Selección Mexicana? Así Será el Debut de Rafa Márquez como DT

Si los aficionados de la Selección Mexicana de futbol creían que tendrían una larga espera para ver jugar de nuevo al Tri tras la eliminación del Mundial 2026, ya hay fechas cercanas.
De acuerdo con el calendario oficial, los próximos partidos del Tri con Rafa Márquez a la cabeza en competencias durante la fecha FIFA serán entre septiembre y octure de 2026.
Luego de la eliminación en los Octavos de Final del Mundial ante Inglaterra, Javier Aguirre dejó el banquillo y Rafael Márquez asumió la dirección técnica de cara al proceso mundialista de 2030.
Próximos partidos y debut de Rafa Márquez
Aunque la Federación Mexicana de Futbol (FMF) aún no confirma rivales ni sedes oficiales, el calendario inicial del Tri bajo el mando de Márquez es el siguiente:
Septiembre-octubre 2026
Noviembre 2026
Cuartos de Final de la Nations League 2026-27, la primera competencia oficial y México avanzó directo por ranking.
Junio-Julio 2027
Septiembre 2027
Junio-julio 2028
HVI