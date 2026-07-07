¿Cuándo Vuelve a Jugar la Selección Mexicana? Así Será el Debut de Rafa Márquez como DT

Aunque la Federación Mexicana de Futbol (FMF) aún no confirma rivales ni sedes oficiales, en N+ te presentamos el calendario inicial del Tri bajo el mando de Rafa Márquez

¿Cuándo Vuelve a Jugar Selección Mexicana? Próximo Partido del Tri con Rafa Márquez a la CabezaFutbolistas de la Selección Mexicana. Foto: Reuters

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De acuerdo con el calendario oficial, los próximos partidos del Tri con Rafa Márquez a la cabeza en competencias durante la fecha FIFA serán del 21 de septiembre al 6 de octubre de 2026

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