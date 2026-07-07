¿Partido Amistoso entre México e Inglaterra? Reconocen al Tri y Piden Encuentro en Wembley

México e Inglaterra jugaron uno de los partidos más emocionantes no solo del Mundial 2026, sino de toda la historia del Estadio Sede CDMX. Decenas de aficionados ingleses han elogiado la hospitalidad de nuestro país y Henry Winter, uno de los más importantes periodistas deportivos del Reino Unido, pidió que México e Inglaterra vuelvan a jugar.

La prensa inglesa ha elogiado el partido contra como uno de los más emocionantes en la historia de los Tres Leones.

“México ha sido un anfitrión maravilloso”, escribió Henry Winter en su cuenta de X.

Piden que México e Inglaterra tengan un partido amistoso

Una de las mejores estrategias para agrandar la victoria propia es ensalzar al enemigo recién vencido. En el célebre poema épico La Araucana, Alonso de Ercilla no dudó en elogiar al pueblo mapuche, a quienes llamó araucanos, después de que las tropas españolas les vencieran en lo que hoy es Chile: “esta araucana gente, que con tanta muestra de su valor y ánimo ofrece por la patria al cuchillo la garganta”.

Esta misma clase de elogios hemos visto de parte de los ingleses hacia los mexicanos. Tantos medios como aficionados han señalado que el partido contra El Tri fue un evento histórico para su selección y que la hinchada mexicana ni siquiera en la derrota se olvidó de ser hospitalaria y amable.

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Algunos de los comentarios más positivos han venido de parte de Henry Winter, legendario periodista deportivo que ha laborado en medios como The Times y The Daily Telegraph. A través de su cuenta de X, el periodista lanzó una significativa petición a la Asociación Inglesa de Fútbol (FA, por sus siglas en inglés).

El inglés pidió que Inglaterra vuelva a jugar contra México. Además, sugirió que el partido amistoso debería ser en el legendario estadio Wembley:

“Querida FA, ¿podemos invitar a México para un amistoso en Wembley, por favor? Fuera del Azteca, aficionados ingleses intercambiando camisetas con mexicanos, aficionados ingleses y mexicanos bebiendo y cantando juntos. México ha sido un anfitrión maravilloso. Sería genial verlos a ellos y a sus aficionados en Wembley. No ha pasado desde 2010”.

Horas más tarde, antes de abandonar la Ciudad de México, Henry Winter publicó otro mensaje acompañado con una foto tomada desde el Segundo Piso del Periférico, a la altura de San Jerónimo:

“Gracias por ser unos anfitriones tan brillantes en el Azteca y por toda tu vibrante ciudad. Gracias por ser tan deportivos en la derrota y por recibir a los fans de Inglaterra con calidez y bebidas. Perdiste un partido de fútbol pero ganaste muchos, muchos amigos”.

De afición a afición, gracias

Los reconocimientos no vinieron solo por parte de la prensa. Free Lions, asociación que agrupa a los fanáticos ingleses, publicó un sentido agradecimiento a México, por la calidad de su afición y por la hospitalidad de los chilangos:

“A todos en la Ciudad de México que hicieron que los aficionados ingleses se sintieran tan bienvenidos durante los últimos días, gracias. Qué ciudad tan increíble tienen, y aún mejores personas”.

La asociación no dudó en calificar la visita a México como uno de los mejores viajes que hayan hecho como hinchada visitante:

“Para aquellos que viajaron desde Inglaterra, esto será recordado como uno de los viajes de visitante favoritos. Gracias a todos los que organizaron, hospedaron y nos dieron la bienvenida con tanto calor y respeto”.