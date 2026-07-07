¿Partido Amistoso entre México e Inglaterra? Reconocen al Tri y Piden Encuentro en Wembley

Henry Winter, uno de los mayores periodistas deportivos de Reino Unido, felicitó a México por su hospitalidad y su gran futbol, además, hizo una petición especial

Partido México vs. InglaterraPiden que Inglaterra juegue amistoso contra México en Wembley. Foto: Reuters

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Henry Winter elogia a México: 'Un anfitrión maravilloso'. ¿Será Wembley el próximo escenario para un emocionante México vs Inglaterra? Entérate de los detalles.

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