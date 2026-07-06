Cristiano Ronaldo: La Leyenda Dice Adiós a su Sexta Copa del Mundo sin Levantar el Trofeo

Cristiano Ronaldo ya hizo historia en los Mundiales, pero se va sin poder levantar el único trofeo que falta en sus vitrinas

Cristiano Ronaldo dice adiós con 11 goles anotados en Copas del MundoCristiano Ronaldo dice adiós con 11 goles anotados en Copas del Mundo. Foto: Reuters

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Cristiano Ronaldo se despide de los Mundiales sin la Copa del Mundo. Tras 6 ediciones y 11 goles, el astro luso deja una huella imborrable en la historia del futbol.

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