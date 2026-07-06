Cristiano Ronaldo: La Leyenda Dice Adiós a su Sexta Copa del Mundo sin Levantar el Trofeo

Más allá del resultado, el partido Portugal vs España tenía un ingrediente extra: Cristiano Ronaldo. Era el adiós de los Mundiales para el ídolo o la continuación del sueño. Porque no había nada más importante para CR7 que levantar la Copa del Mundo.

Tristemente para el astro luso, se va con las manos vacías. Porque España fue mejor en el Estadio Sede Dallas y ganó 1-0 a Portugal, para sellar el boleto a cuartos de final del Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo llegó a su sexto Mundial en plena forma y con el sueño intacto de conseguir el único trofeo que le falta en sus vitrinas. Ya tiene títulos de clubes en todas las Ligas en las que ha jugado, como en Inglaterra, en España y en Italia. También varios de la Champions League. Y hasta 5 Balones de Oro.

A sus 41 años, CR7 ya logró ganar también la Eurocopa con la Selección de Portugal. Así que la única asignatura pendiente es ganar la Copa del Mundo, luego de hacer historia como el único jugador que ha marcado gol en las 6 ediciones en las que ha estado presente.

Sólo son 3 los futbolistas que han asistido a 6 Copas del Mundo: el portugués Cristiano Ronaldo, el argentino Lionel Messi y el mexicano Guillermo Ochoa. Pero sólo “El Bicho” logró marcar gol en cada justa a la que asistió.

¿Cuántos Goles Marcó Cristiano Ronaldo en los Mundiales?

Cristiano Ronaldo ha marcado 11 goles en 6 Copas del Mundo, que se distribuyen de la siguiente manera.

Alemania 2006: 1 gol.

Sudáfrica 2010: 1 gol.

Brasil 2014: 1 gol.

Rusia 2018: 4 goles.

Qatar 2022: 1 gol.

México, Estados Unidos y Canadá 2026: 3 goles.

En tanto, el Récord Guinness reconoció el hito que Cristiano Ronaldo cumplió en el Mundial 2026, como el único jugador que ha anotado goles en 6 Copas del Mundo.

Más allá de las marcas personales, es seguro que CR7 cambiaría cualquiera de ellas por levantar el trofeo de la Copa del Mundo. Porque no había algo que él deseara más que darle esa felicidad a los portugueses.

Y se fue con la cabeza en alto, luego de un gran partido de octavos de final ante España, Cristiano dejó la cancha del Estadio Sede Dallas entre aplausos por parte del público presente.

Cristiano Ronaldo dijo adiós a su Sexta Copa del Mundo antes de lo previsto, pero ha dejado una historia intachable. Fue un ejemplo fuera y dentro de las canchas, un rival de esos que engrandecen aunque te dejen tirado en la cancha, un deportista de alto rendimiento que esculpió su imagen de manera impecable, un gigante en la victoria pero también en la derrota.

Cristiano Ronaldo es leyenda, pero también un hombre que se despidió de su sexto Mundial con lágrimas en los ojos. Porque duele saber que no volverá a pelear en la cancha por ese trofeo que le faltaba en sus vitrinas.

Con información de N+