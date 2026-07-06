Cristiano Ronaldo Sorprende Entre Lágrimas e Inconsolable tras Eliminación

La Selección de España eliminó a Portugal 1-0 en los octavos de final del Mundial 2026; el resultado provocó el llanto desconsolado de Cristiano Ronaldo, quien se despidió para siempre del torneo más importante del futbol.

"Antes de Cristiano, Portugal no tenía ningún título", Dice Ronaldo

Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, disputó este lunes su último partido con su selección al caer derrotado en octavos de final del Mundial 2026 contra España (0-1) y aseguró sentirse con la “conciencia tranquila” y “contento” por su legado ya que con él los lusos lograron los tres títulos en su historia, uno de ellos, la Eurocopa 2016 que equiparó en importancia con el Mundial.

“Mañana me levantaré igual que hoy, con la conciencia tranquila. He ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ningún título. Estoy contento. El mayor título que gané con la selección fue en 2016, la Eurocopa; para mí tiene la misma dimensión que un Mundial. Mañana será otro día y la vida sigue”, dijo a medios de comunicación.

"Estoy triste por salir así del Mundial, pero, como dije en la conferencia de prensa, he dado todo, lo mejor de mí. Y salgo con la conciencia tranquila. Así es el futbol, a veces se gana y a veces se pierde. Hay que seguir”, completó.

Por otro lado, dejó su futuro en el futbol en el aire, a expensas de hablarlo con su familia.

“Fue mi último Mundial, pero de lo demás habrá tiempo para pensar, estar con mi familia y no decidir cosas con la cabeza caliente. Y seguir la vida”, señaló.

Además, aseguró que España tuvo “un poquito de suerte” para llevarse la eliminatoria de octavos de final.

“Fue un partido muy equilibrado. Se pudo dar para cualquier lado y España tuvo un poquito de suerte, marcando en los minutos finales, pero así es el futbol. En general fue un partido muy disputado”, analizó.

El gol definitivo cayó en el tiempo de compensación (minuto 90+1) del español Mikel Merino, sepultando el sueño del delantero luso apenas un día después de haber confirmado formalmente que este sería el último Mundial de su carrera.

El legado histórico de "El Bicho" en la máxima competición de selecciones llegó a su fin, consolidando cifras para el futbol internacional.

El adiós de una leyenda en cifras mundialistas

Cristiano Ronaldo es el único futbolista en la historia que ha logrado disputar y marcar goles en seis ediciones consecutivas (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), registrando un récord Guinness exclusivo con 11 goles totales.

Anotó 11 goles repartidas a lo largo de sus seis participaciones, logrando sus mejores registros individuales en Rusia 2018 (4 goles) y en esta edición de 2026 (3 goles).

En la ronda frente a Croacia, a sus 41 años y 147 días, se convirtió en el jugador más veterano de todos los tiempos en marcar en una fase de eliminación directa de un Mundial.

Tuvo más de 25 años de carrera y concluye su ciclo con la Selección de Portugal como el máximo goleador histórico a nivel de selecciones con más de 140 goles anotados desde su debut en el año 2003.

Despiden a Ronaldo entre aplauso unánime del público

A pesar de abandonar el estadio de Dallas entre lágrimas, el astro portugués se despidió bajo el aplauso unánime del público.

Ronaldo buscaba llevar a Portugal a cuartos de final por segundo torneo consecutivo, algo inédito en su historia. En cambio, su carrera en el escenario más importante del fútbol mundial ha terminado para el máximo goleador histórico (146 goles) y el jugador con más partidos internacionales (233).

Hace ocho años, Ronaldo anotó su único hat-trick en un Mundial, en un empate 3-3 contra España en el partido inaugural de la fase de grupos, considerado uno de los mejores del torneo.

La superestrella de 41 años marcó tres goles en este Mundial, pero no tuvo muchas oportunidades ante Unai Simón, quien extendió su récord mundialista a 609 minutos sin recibir un gol. España se convirtió en la primera selección en lograr seis partidos consecutivos sin recibir gol en un Mundial.

La mejor oportunidad la tuvo Ronaldo con un ingenioso remate de revés en el minuto 37, cuando un cabezazo de João Félix rebotó en el hombro izquierdo de Simón y el balón le cayó a Ronaldo. Este lo tocó con la derecha, pero el remate fue lo suficientemente suave como para darle tiempo a Simón a recuperarse y atraparlo con un salto espectacular.

Portugal buscó desesperadamente el empate en los últimos ocho minutos del tiempo añadido. Silva remató de cabeza, pero el balón pasó rozando el travesaño.

Este partido, marcado por la presión defensiva, se produjo apenas dos días antes de cumplirse un año de la victoria de Portugal sobre España en una emocionante final de la Liga de Naciones de la UEFA que se decidió en la tanda de penaltis tras un empate a 2.

HVI