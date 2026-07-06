Cristiano Ronaldo Sorprende Entre Lágrimas e Inconsolable tras Eliminación

El legado histórico de "El Bicho" en la máxima competición de selecciones llegó a su fin, consolidando cifras para el futbol internacional

Cristiano Ronaldo, Devastado al Ser Eliminado y Jugar una Copa del Mundo por Última VezCristiano Ronaldo reacciona al ser eliminado del Mundial 2026 en el partido Portugal y España. Foto: EFE

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A pesar de abandonar el estadio de Dallas entre lágrimas, el astro portugués se despidió bajo el aplauso unánime del público.

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