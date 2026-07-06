¿A Qué Hora Dejará de Llover Hoy en CDMX? Hay Alerta por Granizada; Lista de Alcaldías Afectadas

Se activa la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo; estás son las alcaldías que serán afectadas

Un hombre ayuda a cruzar un encharcamiento a una joven que se había quedado atrapada. Foto: CuartoscuroUn hombre ayuda a cruzar un encharcamiento a una joven que se había quedado atrapada. Foto: Cuartoscuro
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