¿A Qué Hora Dejará de Llover Hoy en CDMX? Hay Alerta por Granizada; Lista de Alcaldías Afectadas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla la tarde de este lunes 6 de julio de 2026 en algunas alcaldías por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo.

Con corte a las 16:30 horas, la alerta se mantenía activa en ocho demarcaciones de la capital del país:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Venustiano Carranza

Comienza granizada en CDMX

Esta tarde se observaban lluvias de intensidad fuerte con caída de granizo en la alcaldía Iztapalapa, así como de intensidad moderada en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Tlalpan.

"Se prevé que las lluvias persistan esta tarde y noche", advirtió la SGIRPC a los capitalinos en su último informe de interpretación del radar meteorológico de la Ciudad de México.

Se observan #lluvias de intensidad fuerte con caída de #granizo en @Alc_Iztapalapa.



Lluvias de intensidad moderada se presentan en @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob y @TlalpanAl.



Se prevé que las lluvias persistan esta tarde y noche.



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/3SLWOVBvN2 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 6, 2026

¿Hasta qué hora dejará de llover hoy?

De acuerdo con la Alerta Amarilla, las condiciones de lluvias fuertes y caída de granizo se extenderán hasta las 22:00 horas de este lunes.

Estas podrían provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, y caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones para la población ante Alerta Amarilla

Se recomienda a la población portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje.

También, barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan, y no verter grasas en el drenaje.

De igual forma, se aconseja evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados, así como conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

AMP