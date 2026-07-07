Jordan Henderson se Rompió el Brazo en Celebración de Inglaterra vs México; Así Fue el Momento

El jugador de 36 años solo había jugado seis minutos en el Mundial, participando en los últimos minutos de la victoria de Inglaterra por 2-0 contra Panamá en el Grupo L.

Jordan Henderson se Rompe Brazo en Celebración de Inglaterra vs México en Estadio CDMXEl futbolista Jordan Henderson se fractura el brazo de forma sorprendente cuando celebraba victoria de Inglaterra sobre México en el estadio CDMX: Foto fanstribeh

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El centrocampista del Brentford fue sacado en camilla y recibiendo oxígeno. El seleccionador inglés, Thomas Tuchel, confirmó tras el partido que Henderson había sido llevado al hospital

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