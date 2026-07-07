Jordan Henderson se Rompió el Brazo en Celebración de Inglaterra vs México; Así Fue el Momento

Una extraña lesión contra México sufrió Jordan Henderson y quedó descartado para el resto de la participación de Inglaterra en el Mundial 2026.

El centrocampista del Brentford cayó mal al saltar por encima de las vallas publicitarias tras la dramática victoria de Inglaterra por 3-2 contra México en el Estadio CDMX.

De inmediato, los jugadores ingleses lo rodearon mientras recibía atención médica tras la caída.

Después, fue captado el centrocampista del Brentford, siendo trasladado en camilla y recibiendo oxígeno. El seleccionador inglés, Thomas Tuchel, confirmó tras el partido que Henderson había sido llevado al hospital.

¿Qué se sabe del estado de salud de Jordan Henderson?

Jordan Henderson permaneció en Ciudad de México con un miembro del cuerpo técnico de Inglaterra y no regresó con el equipo a su centro de entrenamiento en Kansas City este lunes.

El jugador de 36 años solo había jugado seis minutos en el Mundial, participando en los últimos minutos de la victoria de Inglaterra por 2-0 contra Panamá en el Grupo L.

La caída sin control del jugador del Brentford causó alarma

Finalizado el durísimo partido que Los Tres Leones ganaron con diez jugadores a México por 2-3 en el estadio CDMX, los jugadores fueron a un sector del estadio en cuya tribuna estaban concentrados los hinchas ingleses.

Mientras los jugadores gritaban arengas, saltaban y bailaban, el exjugador del Liverpool perdió el equilibrio cuando buscaba superar un anuncio y, ante el impacto, quedó la sensación de que se hubiera lesionado.

Minutos antes, tras el silbatazo final, el jugador de 36 años había manifestado a periodistas que el clima tenso del partido "no se compara con nada" de lo que había jugado antes.

"La energía del estadio CDMX es brutal y México nos llevó al límite, pero vinimos sin excusas y logramos un triunfo histórico", expresó.

HVI