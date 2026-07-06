ICE Deporta a México a Karina Brucio, Activista que Alertaba a Vecinos de Redadas en EUA

La activista Karina Brucio fue detenida por agentes de ICE mientras circulaba en auto con su hija menor de edad; esto es lo que sabemos del caso

Karina Brucio fue detenida por agentes de ICE cuando viajaba en auto con su hijaFoto: Reuters
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