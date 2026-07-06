ICE Deporta a México a Karina Brucio, Activista que Alertaba a Vecinos de Redadas en EUA

La activista Karina Brucio fue detenida por agentes de ICE, en la ciudad de Blue Island, en Chicago, cuando viajaba con su hija en un automóvil; esto sabemos.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando Karina viajaba por las calles de Blue Island. A través de redes sociales, se dio a conocer el momento exacto en el que la activista fue detenida.

En la grabación que realizó la persona que conducía el auto en el que bajaban, se observa cuando Karina Brucio habla con su hija pequeña, a la que le pide que se quede en el auto, ya que ella tiene que ir con las personas que la esperan, es decir, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Mami, me voy a ir. Voy con ellos...", le explicó.

Sin embargo, la niña no lograba entender por qué su mamá tenía que irse con los policías, por lo que le pidió que no se fuera. En tanto, Karina trató de calmarla diciéndole que no tuviera miedo, porque todo estaría bien.

Posteriormente, hizo una llamada para que vinieran a recoger a la menor de edad:

“Comadre, me paró Migración, venga a recoger a la niña”, dijo al teléfono.

¿Qué pasó con Karina Brucio?

Luego de que Karina Brucio fue trasladada por personal del ICE hasta las instalaciones de Migración, se informó que la activista sería deportada.

Su llegada a la Ciudad de México ocurrió este fin de semana. Una vez que pisó suelo mexicano, hizo una transmisión en vivo para informar que estaba bien y que llegó junto a otras personas a las que también deportaron.

“Miren todos los que llegamos. En el avión en el que yo venía llegamos (en total) 300 (personas)”, dijo.

Su expulsión causó consternación e indignación entre vecinos y organizaciones comunitarias de Illinois, quienes consideraron su salida forzada como un duro golpe a las redes de apoyo locales.

Lo anterior, porque el activismo de Karina Brucio se enfocaba principalmente en alertar a vecinos y habitantes sobre las redadas que realizaría ICE en las comunidades.

EPP