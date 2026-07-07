Lluvias Provocan Inundaciones y Daños en Vialidades de Saltillo

Las lluvias registradas este lunes 6 de julio provocaron diversas afectaciones en distintos puntos de la ciudad de Saltillo debido a la gran cantidad de agua acumulada en calles y avenidas.

Entre los daños, se reportaron alcantarillas levantadas, lo que agravó los encharcamientos, así como pavimento dañado que dio origen a grandes baches en varias vialidades.

Por su parte, elementos de Tránsito y Protección Civil, permanecieron en diferentes puntos de la ciudad para brindar apoyo a los automovilistas y peatones, además de resguardar y cerrar los pasos considerados de mayor riesgo.

Se desbordan arroyos tras lluvias en Saltillo

Sin embargo en hechos recientes lluvias registradas durante la tarde del viernes 3 de julio en Saltillo, provocaron diversas afectaciones en distintos puntos de la ciudad, principalmente por el incremento en los niveles de arroyos y vialidades inundadas.

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Entre las principales incidencias, se reportaron arroyos desbordados, avenidas cerradas y accesos bloqueados por la acumulación de agua, lo que complicó la circulación vehicular en varios sectores.

Ante esta situación, elementos de Protección Civil y Bomberos implementaron recorridos de vigilancia y atención para brindar apoyo a la población, además de emitir recomendaciones preventivas para evitar riesgos.