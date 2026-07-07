Lluvias Provocan Inundaciones y Daños en Vialidades de Saltillo

Fuertes lluvias provocaron inundaciones y diversas afectaciones de vialidades en distintos puntos de la ciudad.

Lluvias Provocan Inundaciones y Daños en Vialidades de SaltilloFoto: N+

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Fuertes lluvias en Saltillo causan desbordes y cierres de avenidas. Protección Civil y Bomberos en acción para proteger a la comunidad. Infórmate sobre las medidas tomadas.

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