Caen Policías en Cancún por Exigir Más de 20 Mil Pesos a Turistas por Supuesta Falta Cívica

La Fiscalía de Quintana Roo informó los detalles de la detención de tres integrantes de la Policía Turística, quienes pidieron dinero a ciudadanos extranjeros para que no fueran presentados por una supuesta falta cívica ante el Ministerio Público de Cancún.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos fueron difundidos a través de redes sociales. En una de las grabaciones se observa a los oficiales especializados en la atención y auxilio a los visitantes, cuando les solicitan el dinero.

Además, en esa misma grabación se puede ver cuando uno de ellos guarda en su chaleco un aparato similar a una terminal bancaria.

Luego de darse a conocer estos actos de extorsión en contra de los turistas, la Fiscalía General del Estado, informó que se actuará en contra de los oficiales.

¿Por qué los policías exigieron dinero a los turistas en Cancún?

Según los primeros reportes, los turistas fueron interceptados por los agentes, quienes los acusaron falsamente de realizar sus necesidad fisiológicas en la vía pública, en inmediaciones de la zona hotelera de Cancún.

Los oficiales les indicaron que para no ser enviados ante la Autoridad Judicial, tendrían que pagar una multa económica de mil 400 dólares, es decir, más de 24 mil pesos mexicanos.

“Vamos a actuar de manera administrativa y penal, contra los tres elementos de la Policía Turística del municipio de Benito Juárez que extorsionaron a dos personas de origen extranjero en el Boulevard Kukulcán”, declaró el Fiscal General, Raciel López Salazar.

Los elementos involucrados en los actos de extorsión fueron identificados como Jesús “N”, Jessica Monserrat “N” y José Gabriel “N”.

“Podrían alcanzar una pena de hasta 25 años de prisión”, afirmaron las autoridades.

La Fiscalía de Quintana Roo pidió a la ciudadanía denunciar cualquier acto de extorsión y abuso de autoridad por parte de servidores públicos.

EPP