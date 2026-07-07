Caen Policías en Cancún por Exigir Más de 20 Mil Pesos a Turistas por Supuesta Falta Cívica

Los tres policías aseguraron que los extranjeros cometieron una falta cívica en la vía pública en Cancún, Quintana Roo

Los policías fueron detenidos por extorsionar a turistas en CancúnFoto: Especial

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Tres policías turísticos en Cancún arrestados por extorsionar a turistas con una multa falsa de 24 mil pesos.

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