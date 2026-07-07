Lo Vinculan a Proceso por Asesinar a su Madre en Chihuahua; La Víctima Era Ministerial

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia informó la vinculación a proceso de Abdel Sebastián "N", acusado del delito de feminicidio agravado por presuntamente privar de la vida a su madre en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron el pasado 28 de junio al interior de un domicilio ubicado en la colonia Pacífico, donde la víctima fue atacada.

Durante la audiencia inicial, agentes del Ministerio Público expusieron datos de prueba con los que se acreditó la probable responsabilidad del imputado en el crimen.

Las investigaciones señalan que la víctima, identificada como Karla Judith, presuntamente había pedido a su hijo que abandonara la vivienda debido a conflictos relacionados con el consumo de sustancias.

Además, la Fiscalía de Género indicó que existían antecedentes de violencia física y psicológica ejercida por el joven contra su madre.

El acusado habría utilizado un martillo para atacar a su madre

Según las indagatorias, el acusado habría utilizado un martillo para atacar a la mujer dentro de la vivienda.

Cuando las autoridades ingresaron al domicilio localizaron a la víctima sin vida junto a una chimenea. En la escena también fueron encontrados diversos objetos e indicios, entre ellos un desarmador quebrado, pipas, plumas con extremos quemados, una bolsa con una sustancia cristalina y manchas rojizas.

Los resultados de la necropsia determinaron que la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico y múltiples lesiones.

El imputado, de 22 años de edad de acuerdo con la Fiscalía, fue detenido en términos de flagrancia por elementos de la Agencia Estatal de Investigación y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público especializado en feminicidios.

El juez que conoce la causa penal calificó de legal la detención y resolvió que Abdel Sebastián "N" enfrentará el proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán.