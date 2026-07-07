Lo Vinculan a Proceso por Asesinar a su Madre en Chihuahua; La Víctima Era Ministerial

Un joven fue vinculado a proceso por presuntamente asesinar a su madre dentro de su casa en la colonia Pacífico, en Chihuahua; ella era agente ministerial.

El joven es acusado de asesinar a su madreFoto: FGE

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Un joven de 22 años es acusado de feminicidio agravado en Chihuahua tras presuntamente asesinar a su madre, una agente ministerial. Conoce los detalles del caso.

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