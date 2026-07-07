Matan a Sacerdote en su Casa de Guaymas, Sonora; el Presunto Asesino Era Alguien de Confianza

El asesinato de un sacerdote al interior de su vivienda ubicada en el municipio de Guaymas, es investigado por la Fiscalía de Sonora; el responsable conocía al religioso.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el inmueble ubicado en el fraccionamiento Los Arcos, en San Carlos. La persona que se encargaba de su cuidado, dio aviso al 911, ya que lo encontró con varias lesiones en el cuerpo junto a su cama.

Cuando llegaron los servicios de emergencia, solo pudieron confirmar que Mario “N”, de 82 años de edad, ya no contaba con signos vitales.

También se indicó que luego del asesinato del adulto mayor, el presunto responsable se llevó varias pertenencias.

¿Qué pasó con el sacerdote en Guaymas, Sonora?

La Fiscalía de Sonora, informó que comenzaron con las investigaciones para esclarecer el homicidio del religioso. Asimismo, indicó que localizaron al presunto responsable del crimen, no obstante, fue hallado sin vida el 4 de julio.

“Fue localizado sin vida Julio César “N”, de 39 años, con domicilio en Guaymas, quien fue identificado como el responsable del homicidio de Mario “N”, de 82 años”, confirmó.

Las autoridades señalaron que su identidad fue confirmada mediante huellas dactilares. Fue localizado sin vida en las inmediaciones del área conocida como La Cuadrita de San José, tenía lesiones por arma blanca y proyectiles de arma de fuego.

Asesino aprovechó confianza

Según las indagatorias, Mario y Julio César se conocían, lo anterior, porque este último había realizado trabajos de albañilería en la vivienda del sacerdote. Por está razón, el religioso le permitió el paso a su casa, donde ambos convivieron antes de la agresión y el robo de diversas pertenencias.

En el lugar donde hallaron sin vida al albañil, fue localizada una bicicleta, que pertenecía al sacerdote y la cual fue sustraída de su casa el día de los hechos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora indicó que mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la muerte del probable responsable del masculino de 82 años, y agotar todas las líneas de investigación para el total esclarecimiento de ambos hechos

EPP