Matan a Sacerdote en su Casa de Guaymas, Sonora; el Presunto Asesino Era Alguien de Confianza

El sacerdote fue hallado sin vida al interior de su casa en Guaymas, Sonora; asesino conocía al religioso

El sacerdote fue hallado sin vida al interior de su casa en GuaymasFoto: Alerta News

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Sacerdote de 82 años hallado sin vida en su casa. El presunto asesino, conocido del religioso, también fue encontrado muerto. Así ocurrió el crimen

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