¿Quién es Celeste Amarilla, Senadora Paraguaya que Lanzó Comentarios Racistas contra Mbappé?

La senadora de Paraguay, Celeste Amarilla, ahora está bajo la mira internacional, debido a las declaraciones que realizó en contra del jugador de la Selección de Francia, Kylian Mbappé. Pero, ¿qué se sabe de ella y cuál ha sido su papel en la política?

El delantero francés Mbappé respondió a la senadora paraguaya, a la que calificó como una “mujer despreciable”, luego de que ella escribió en redes sociales un ataque racista en su contra tras la eliminación de Paraguay del Mundial.

“Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición”, respondió el francés.

Asimismo, el jugador del Real Madrid afirmó que por la “inconsciencia y su racismo sin complejos” de la senadora, el mundo “ya ha olvidado el recorrido y esfuerzo histórico de sus jugadores.

“Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, afirmó.

¿Qué dijo Celeste Amarilla sobre Mbappé?

La senadora Celeste Amarilla atacó a Mbappé con el siguiente texto:

“Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés”.

Además, añadió que el portero paraguayo Orlando Gill, tenía que haber actuado de manera violenta en la cancha, ya que ella suele hacerlo en el Senado “y no pasa nada”.

“Le hubieras mostrado el dedo, Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada”, puntualizó.

Los comentarios racistas fueron publicados luego del penal que Mbappé que marcó la diferencia en un partido reñido, en el que Francia se impuso 1-0 ante Paraguay y amarró su pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) ya se pronunció al respecto y aseguró que presentará una denuncia penal, ya que esos comentarios fueron "absolutamente abominables e inaceptables".

"Las declaraciones son delictivas y reprensibles. Deben ser perseguidas aquí como en cualquier otro ‌lugar. La FFF va a poner el asunto en conocimiento de la fiscalía con vistas ⁠a iniciar un proceso judicial", dijo en un comunicado.

Senado de Francia exige explicación

Luego de darse estos mensajes, el Senado de Francia exige explicaciones, así lo afirmó el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, Cédric Perrin, quien añadió que los lazos de amistad entre Francia y el Paraguay “son antiguos y preciosos”.

“Es en nombre de esta relación de confianza que he expresado la emoción suscitada en Francia por estas declaraciones y he llamado a una reafirmación clara de los valores de respeto, de dignidad humana y de lucha contra todas las formas de discriminación”, indicó.

Gobierno de Paraguay reacciona

El Gobierno de Paraguay indicó que los comentarios de la opositora Celeste Amarilla, en contra de Kylian Mbappé, corresponden a una "responsabilidad individual", por lo que ratifican su "histórica relación de amistad". En un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno paraguayo afirmó que las expresiones de Amarilla "son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana" que el país suramericano promueve.

"Las manifestaciones de la referida legisladora corresponden exclusivamente al ejercicio de su responsabilidad individual como integrante del Poder Legislativo y de ninguna manera representan la posición del Gobierno de la República del Paraguay ni del pueblo paraguayo", señaló.

También, el Ejecutivo refirió que tienen un compromiso firme con la promoción de los derechos humanos, la igualdad y el respeto entre las personas.

Expresó "su solidaridad con quienes pudieran haberse sentido afectados por dichas declaraciones" y reiteró "su respeto hacia el pueblo francés, con el cual -aseguró- el Paraguay mantiene una histórica relación de amistad, cooperación y entendimiento mutuo".

¿Quién es Celeste Amarilla?

Celeste Amarilla actualmente se desempeña como senadora en Paraguay. De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SILPy) del Congreso de la República del Paraguay, la funcionaria fue electa para representar al distrito de Asunción por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en la Cámara de Diputados. El cargo lo ocupó del 1 de julio de 2018 hasta el 30 de junio de 2023.

Luego de ese periodo, se postuló para los comicios generales del 2023 con la finalidad de ocupar un escaño en la Cámara de Senadores de la Nación. Finalmente asumió sus funciones en junio de ese mismo año y hasta la actualidad.

El trabajo de la senadora paraguaya, Celeste Amarilla, se ha enfocado en presentar diversas iniciativas y proyectos que están enfocados en el control de la gestión pública del Congreso.

Ahora bien, cuando Celeste Amarilla se desempeñaba como diputada, en octubre de 2020, recibió una sanción que se basó en la suspensión de 60 días en sus funciones parlamentaias y sin goce de sueldo.

Lo anterior, porque la legisladora declaró en una sesión oficial que una mayoría de sus pares parlamentarios obtuvieron el cargo utilizando “dinero sucio”.

La sanción fue impulsada por otros legisladores, quienes argumentaron que sus declaraciones constituían un agravio e injuria hacia la institución y el resto de los miembros de la cámara.

EPP