¿Quién es Celeste Amarilla, Senadora Paraguaya que Lanzó Comentarios Racistas contra Mbappé?

Celeste Amarilla arremetió contra el jugador francés Mbappé, pero, ¿quién es y cómo ha sido su carrera en la política paraguaya?

La senadora paraguaya Celeste Amarilla arremetió contra el futbolista frances MbappéFoto: Especial

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Celeste Amarilla, senadora paraguaya, está en el ojo del huracán tras comentarios racistas contra Mbappé. Descubre quién es y su polémica carrera política.

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