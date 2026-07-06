Cuartos de Final del Mundial 2026 Al Momento: ¿Cómo Quedaron los Partidos? Fechas y Horarios

Se están definiendo los Cuartos de Final del Mundial 2026, y para que sepas cómo se jugarán, acá en N+ te decimos cómo quedan los partidos al momento de la siguiente ronda con las fechas y horarios confirmados.

El torneo de la FIFA está viviendo su momento decisivo con los Octavos de Final, y en una nota previa ya te dijimos cómo va esta fase y qué equipos ya fueron eliminados. Además de cuándo y dónde es la Final de la Copa.

¿Quiénes ya pasaron a Cuartos de Final del Mundial 2026?

Hasta el momento, ya se han clasificado cinco de las ocho selecciones que jugarán en la siguiente ronda del Mundial 2026. Esta es la lista de países que ya pasaron a los Cuartos de Final y que ya tienen rival o están a la espera de su siguiente contrincante:

Marruecos.

Francia.

Noruega.

Inglaterra.

España.

¿Cómo quedan los Cuartos de Final del Mundial 2026?

La siguiente ronda del torneo se jugará del jueves 9 al sábado 11 de julio, y al momento, así van quedando los partidos de los Cuartos de Final del Mundial 2026 con fechas, horarios y sedes confirmadas:

Francia vs Marruecos.

Fecha: jueves 9 de julio 2026.

Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Sede: Estadio Boston.

España vs Estados Unidos o Bélgica.

Fecha: viernes 10 de julio 2026.

Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Sede: Estadio Los Ángeles.

Noruega vs Inglaterra.

Fecha: sábado 11 de julio 2026.

Horario: 15:00 horas, tiempo del centro de México.

Sede: Estadio Miami.

Argentina o Egipto vs Suiza o Colombia.

Fecha: sábado 11 de julio 2026.

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Sede: Estadio Kansas City.

Los países que logren ganar sus respectivos encuentros avanzarán a las Semifinales del Mundial 2026, ronda que se jugará el martes 14 y miércoles 15 de julio en Dallas y Atlanta en Estados Unidos.

Posteriormente, la Final del torneo de la FIFA se disputará el domingo 19 de julio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio de Nueva York, donde se definirá al país campeón del mundo.

PPP