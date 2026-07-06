Cuartos de Final del Mundial 2026 Al Momento: ¿Cómo Quedaron los Partidos? Fechas y Horarios

Checa qué equipos ya pasaron a los Cuartos de Final del Mundial 2026 y qué partidos ya se confirmaron de la siguiente ronda

Checa Cómo Quedaron los Partidos de Cuartos de Final del Mundial 2026Haaland y Noruega ya clasificaron a los Cuartos de Final del Mundial 2026. Foto: Reuters

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