¿Cuándo y Dónde Va a Ser la Final del Mundial 2026? Sede y Horario del Último Partido

El domingo 28 de junio iniciaron los Dieciseisavos de Final para definir a los equipos que se enfrentan en las últimas fases del Torneo por la Copa del Mundo

Portero durante Mundial 2026. Dónde es la Final del Mundial 2026.¿Cuándo y dónde es la Final del Mundial 2026? Este domingo iniciaron los Dieciseisavos de Final que acercan a las selecciones al último partido del torneo. Foto: Reuters.
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¿Cuándo y Dónde Va a Ser la Final del Mundial 2026? Horario y Cómo se Define Último Partido