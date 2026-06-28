¿Cuándo y Dónde Va a Ser la Final del Mundial 2026? Sede y Horario del Último Partido

De las cuarenta y ocho selecciones que iniciaron el Mundial 2026, sólo 32 pasaron a la fase de Dieciseisavos. Pero las eliminatorias continúan rumbo al último partido del torneo, y en N+ te adelantamos cuándo y dónde se jugará la Final del Mundial 2026.

Este domingo iniciaron los Dieciseisavos y para que sigas la agenda del día, en una nota previa te compartimos quiénes juegan este lunes 29 de junio de 2026, y cuáles se podrán ver por Canal 5. La Selección Mexicana está entre los equipos que jugarán esta semana. El Tri del Vasco Aguirre se enfrentará con Ecuador en el Estadio CDMX el próximo 30 de junio.

En caso de que desees consultar la tabla completa de cruces y selecciones de los 16avos. Aquí puedes ver quiénes juegan y en qué horarios. Vale la pena recordar que a partir de esta fase, se juega a eliminación directa o en tanda de penales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Cómo se Decide Quién Avanza a 16vos del Mundial?

¿Cuándo y dónde se juega la final del Mundial 2026?

Las siguientes fases del torneo (Dieciseisavos, Octavos, Cuartos, Semifinales y Partido del Tercer Lugar) llevarán rumbo a la Final del Mundial 2026 que se jugará el próximo domingo 19 de julio en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Será el Estadio Nueva York el que recibirá el último partido del torneo cuyos rivales están por definirse conforme avanzan los encuentros y suben los puntajes de cada país.

Por cada victoria se otorgan 3 puntos y por cada empate uno solo, por lo que vale la pena que hagas un seguimiento de la tabla de posiciones del Mundial 2026.

¿A qué hora se juega el último partido del mundial 2026?

De acuerdo con el Calendario propuesto por la FIFA, la final del Mundial 2026 se celebrará a las 13:00 horas del domingo 19 de julio.

Los finalistas están por definirse en próximos días

Este juego forma parte de los 104 partidos contemplados en el Paquete ViX Pase Mundialista, aunque también se podrá ver por TV Abierta en Canal 5.

SARR