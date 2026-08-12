Futbol

¿Seattle vs Chivas Pasa Gratis por TV Abierta en México? Hora y Dónde Ver Partido de Leagues Cup

Checa a qué hora y en qué canal juegan las Chivas vs Seattle Sounders este miércoles 12 de agosto, así sabrás dónde ver la transmisión del partido de la Leagues Cup 2026.

Seattle Sounders vs Chivas pasa por un canal de TV gratis hora y dónde ver partido hoy de Leagues Cup 2026Chivas y Seattle Sounders se enfrentan en la Leagues Cup 2026. Foto: Getty

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