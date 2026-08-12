¿Seattle vs Chivas Pasa Gratis por TV Abierta en México? Hora y Dónde Ver Partido de Leagues Cup

Este miércoles el Guadalajara termina su participación en el torneo internacional y si aún no sabes a qué hora ni en qué canal juegan las Chivas vs Seattle Sounders, acá te dejamos el horario y dónde se puede ver la transmisión en vivo gratis del partido de hoy en México, correspondiente a la Leagues Cup 2026, pues al parecer hay que buscar alternativas a la TV abierta.

El partido de las Chivas del Guadalajara cobra relevancia, pues el equipo de Gabriel Milito viene de empatar contra el LAFC y de perder frente al Dallas FC. Eso los deja con tan solo un punto y con la necesidad de ganarle a Seattle para intentar cerrar de forma decorosa su participación en la Leagues Cup.

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¿A qué hora juega Chivas vs Seattle Sounders hoy por la Leagues Cup 2026?

Ya hay horario definido para el partido. Se juega a las 20:30 horas (8:30 de la noche, tiempo del centro de México) de este miércoles 12 de agosto. El encuentro se lleva a cabo en el Lumen Field, recinto que se ubica en el estado de Washington, en los Estados Unidos.

Para este partido, el Rebaño Sagrado no va a poder contar con José Castillo, Daniel Aguirre y Omar Govea por lesión. De ahí en fuera, Milito cuenta con sus mejores jugadores, listos para encarar la tercera fecha del torneo.

¿Transmisión del Seattle Sounders vs Chivas pasa por un canal gratis?

El partido de la Leagues Cup 2026 no se va a poder ver por TV abierta en vivo, pues el juego solamente va a estar disponible por una app de streaming de pago.

El Seattle Sounders vs Guadalajara será el último juego de las Chivas en las League Cup 2026, pues ya quedaron eliminados. Su siguiente compromiso será contra Santos Laguna, por la Jornada 4 de la Liga MX.

¿Dónde ver Seattle Sounders vs Chivas en vivo gratis?

El partido del Guadalajara va a estar disponible en vivo online gratis a través del LiveBlog de N+. Ahí podrás seguir la transmisión minuto a minuto del juego, los goles, el resumen y marcador final del Seattle Sounders vs Chivas.

AO