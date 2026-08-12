Salud

El Caso de Lindsay Clancy: La Psicosis Postparto Se Coloca en el Centro del Juicio

Lindsay Clancy enfrenta un juicio por el asesinato de sus tres hijos; la defensa señala que fue un caso de psicosis postparto

Lindsay Clancy en juicio¿Qué es la psicosis postparto? Foto: Reuters

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