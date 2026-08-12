El Caso de Lindsay Clancy: La Psicosis Postparto Se Coloca en el Centro del Juicio

En Estados Unidos se desarrolla el juicio contra Lindsay Clancy, señalada por haber asesinado a sus tres hijos. Mientras la Fiscalía de Massachusetts afirma que ella “actuó de forma intencional”, la defensa apunta hacia un caso de psicosis postparto. ¿Qué es este padecimiento y en qué se diferencia de la la depresión postparto?

Lindsay Clancy pidió cambiar su medicación meses antes del asesinato de sus hijos

El 24 de enero del 2023, Lindsay Clancy asesinó a sus tres hijos en su casa de Duxbury. Al respecto, los fiscales argumentan que Clancy “actuó de manera intencional, racional y rápida” cuando estranguló a sus tres hijos e intentó suicidarse. Sin embargo, la defensa señala que la mujer no es penalmente responsable, pues se encontraba en medio de un episodio psicótico, derivado de una enfermedad mental posparto.

Durante el juicio, Rebecca Jollotta, enfermera psiquiátrica especializada del Programa de Salud Conductual Perinatal de South Shore Health, declaró que Clancy pidió cambiar su medicación. La enfermera intercambió mensajes con Clancy a través de un portal para pacientes durante finales de noviembre y diciembre de 2022.

La mujer de 35 años solicitó un cambio en el antidepresivo que tomaba, que también se usa para tratar la ansiedad y el insomnio. En un mensaje escribió:

“No me gusta cómo me siento con el Remeron y sé que no puedo seguir tomándolo”.

Y añadió: “Empecé a tener pensamientos intrusivos que nunca antes había tenido”.

Varias veces, Lindsay Clancy dijo a Jollotta que no tomó la dosis completa de un medicamento recetado o que quería reducir la dosis o cambiar su receta debido. La mujer reportaba efectos secundarios intolerables. Además, Clancy estaba preocupada por ser posiblemente adicta a algunos medicamentos, como el Ativan, aunque Jollotta afirmó que no lo era.

Jollotta es una de las varias proveedoras de atención médica demandadas por Lindsay y su exmarido Patrick Clancy. Durante su testimonio dijo que propuso repetidamente planes de tratamiento alternativos para Clancy, como diversos medicamentos, terapia conductual, grupos de apoyo y meditación. No obstante, reconoció que la decisión de seguir o no sus consejos dependía de Clancy.

“Solo hago recomendaciones basadas en mi formación, experiencia y en los síntomas que observo. La paciente tiene autonomía”.

Jollotta también afirmó que Clancy nunca mencionó tener planes para hacerse daño a sí misma o a sus hijos. Tampoco mostró signos de psicosis o manía.

Sin embargo, Jollotta reconoció que Clancy manifestó pensamientos suicidas. La enfermera también sugirió que Clancy podría padecer un trastorno bipolar subyacente, debido a sus días de insomnio, pero Patrick Clancy negó esta posibilidad.

¿Qué es la psicosis postparto?

Linsay Clancy se declaró inocente de los cargos de asesinato. En sus declaraciones señaló que escuchó voces que le decían que hiciera daño a sus hijos.

Los abogados de Clancy afirman que buscó ayuda para el trastorno bipolar y la psicosis posparto, pero su condición empeoró sin que intervinieran sus médicos.

Se calcula que dos de cada 10 mujeres presenta depresión postparto. Según Laura Elena Navarrete Reyes, investigadora en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” (INPRFM), en México el 75% de las mujeres con depresión postparto no son diagnosticadas, no reciben el tratamiento adecuado.

Este padecimiento no debe confundirse con la psicosis postparto. Este padecimiento ocurre en 2 de cada mil nacimientos, según declaró a N+ Univisión Jennifer Shell, obstetra y especialista en postparto.

“Es muy diferente y mucho menos común. Ocurre en uno o dos casos de cada mil nacimientos y no todas las personas con psicosis van a matar a sus hijos. Eso es todavía más raro”.

La especialista también mencionó que los casos de psicosis postparto suelen ocurrir en las primeras semanas o meses después del nacimiento. “Esto ocurrió a los ocho meses, entonces entra a debate si fue adrede”.

Durante la psicosis la persona pierde noción de la realidad, lo que se conoce como delirios. Además puede tener alucinaciones, que incluyen escuchar voces.

La bipolaridad aumenta el riesgo de presentar psicosis postparto. No obstante, este padecimiento está subdiagnosticado, por lo que no siempre se pueden llevar a cabo las medidas preventivas pertinentes. Al respecto, la doctora Jennifer Shell recomienda:

“No tengan miedo a pedir ayuda”.

De ser declarada culpable, Linsay Clancy podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Con información de AP