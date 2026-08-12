Salud

Eutanasia en CDMX: Iniciativa Busca 20 Mil Firmas para Llevar el Debate al Congreso

La iniciativa propone una Ley de Asistencia Médica para Morir para personas con enfermedades incurables y sufrimiento intolerable.

Buscan 20 mil firmas para impulsar la eutanasia en CDMX.Buscan 20 mil firmas para impulsar la eutanasia en CDMX. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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La propuesta busca diferenciar la eutanasia de la voluntad anticipada, un derecho que ya está reconocido en la legislación de la Ciudad de México

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