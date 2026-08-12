Astronomía

Fotos del Eclipse Solar Total Hoy 12 de Agosto 2026: Así se Vivió Fenómeno Astronómico

Miles de personas en España y gran parte de Europa se prepararon con gafas especiales para presenciar el eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto

Fotos del Eclipse Solar Total Hoy 12 de Agosto 2026: Así se Vivió Fenómeno AstronómicoLa Luna comienza a pasar entre la Tierra y el Sol al inicio del eclipse solar, visto desde el crucero Ambition de la compañía Ambassador, frente a las costas de Groenlandia; se trata del primer eclipse solar total visible en Europa continental desde 1999. Foto: AP

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