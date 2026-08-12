Seguridad

Robo en la Condesa por Cerca de 200 Mil Pesos: Detienen a 5 ‘In Fraganti’

Dos de los cinco detenidos cuentan con antecedentes penales, por delitos contra la salud y robo agravado

Robo de cable del Trolebús CDMXRobo de cable del Trolebús CDMX. Foto: N+

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¡Capturados en la Condesa! 5 detenidos por robo de cable de cobre valuado en 200 mil pesos. Dos de ellos con antecedentes penales.

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