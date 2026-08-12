Robo en la Condesa por Cerca de 200 Mil Pesos: Detienen a 5 ‘In Fraganti’

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó hoy, 12 de agosto de 2026, que cayó, en la Condesa, una banda presuntamente dedicada al robo de cable en varias zonas de la Ciudad de México (CDMX); de acuerdo con el reporte, el monto del material saqueado asciende a unos 200,000 pesos.

En un comunicado, la SSC detalló que cinco personas, de 30, 32, 37, 39 y 49 años de edad, fueron detenidas durante patrullajes de seguridad entre las calles Sombrerete y Patriotismo, en la colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, por el presunto robo de cable de cobre en las zonas centro y poniente de la capital del país.

Según el reporte policial, los sujetos habrían robado alrededor de 250 metros de cable de cobre, con un peso aproximado de 1,250 kilogramos, con valor en el mercado de casi 200,000 pesos.

Empresa telefónica denuncia robo de cable

La Secretaría de Seguridad Ciudadana apuntó que había recibido una denuncia por parte de una empresa de telecomunicaciones, por el robo de material de telefonía, por lo que dio seguimiento al caso y policías de CDMX ejecutaron la detención en la Condesa, en el momento en que las cinco personas salían de un registro telefónico con diversos objetos entre sus manos y abordaron una camioneta color blanco.

Los policías les marcaron el alto y realizaron una revisión preventiva, en la que encontraron un extractor de cable, tres arcos con seguetas, cinco teléfonos celulares y los 250 metros de cable de cobre.

Los cinco detenidos y el material asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

La SSC destacó que dos de los detenidos cuentan con ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: el de 32 años de edad por delitos contra la salud, en 2022, y el de 39, por robo agravado, en 2020.