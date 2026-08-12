Seguridad

Localizan Cuerpo Dentro de Bolsa de Plástico en Terrazas del Valle, Tijuana

El cuerpo fue localizado entre las calles Hacienda Santa Mónica y Hacienda Temixco, por sus condiciones no fue posible determinar sexo ni edad

Localizan Cuerpo Dentro de Bolsa en Terrazas del Valle, TijuanaLocalizan Cuerpo Dentro de Bolsa en Terrazas del Valle, Tijuana | Foto: N+

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