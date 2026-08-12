Localizan Cuerpo Dentro de Bolsa de Plástico en Terrazas del Valle, Tijuana

El cuerpo sin vida de una persona fue localizado la mañana de este miércoles dentro de una bolsa de plástico, en la colonia Terrazas del Valle, en Tijuana.

El hallazgo ocurrió entre las calles Hacienda Santa Mónica y Hacienda Temixco, donde se desplegó un operativo de seguridad tras el reporte.

No fue posible determinar identidad del cuerpo

Debido a las condiciones en las que fue localizado el cuerpo, durante la inspección inicial no fue posible establecer el sexo ni la edad aproximada de la persona.

El cuerpo será trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán los estudios correspondientes para determinar su identidad y establecer las causas de muerte.

Elementos de la Guardia Nacional mantuvieron presencia y resguardo en el área mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hallazgo y determinar si existe alguna responsabilidad relacionada con el hecho.

Información Perla Velázquez

APG