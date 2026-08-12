Vinculan a Copiloto del Vehículo Involucrado en Accidente Donde Murió Abogada en Mexicali

Una juez vinculó a proceso a Elian 'N', señalado como copiloto del vehículo Mustang involucrado en el accidente donde perdió la vida la abogada Mónica, en Mexicali.

El imputado enfrenta los delitos de omisión de auxilio y encubrimiento por favorecimiento, luego de que la Fiscalía General del Estado señalara que, tras el accidente, presuntamente no brindó ayuda a la víctima y habría auxiliado al conductor para escapar del lugar.

Como medida cautelar, la autoridad judicial determinó que Elian 'N', permanezca bajo prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso penal.

Vehículo circulaba a exceso de velocidad antes del choque

De acuerdo con la investigación presentada por la Fiscalía, el Mustang circulaba a exceso de velocidad sobre el cruce de Lázaro Cárdenas y Río Nuevo cuando el conductor perdió el control de la unidad.

El vehículo habría brincado el camellón e invadido los carriles de circulación contrarios, donde se impactó de frente contra la camioneta en la que viajaba Mónica, quien perdió la vida como consecuencia del accidente.

Tras el impacto, Elian 'N', quien viajaba como copiloto, presuntamente no brindó auxilio a la víctima y habría ayudado al conductor a abandonar el lugar.

Conductor del Mustang continúa siendo buscado

El conductor de la unidad continúa siendo buscado por las autoridades y, hasta el momento, no ha sido localizado.

Por estos mismos hechos, otros dos jóvenes también fueron detenidos y enfrentan procesos penales, por lo que las investigaciones continúan para determinar la responsabilidad que pudiera corresponder a cada una de las personas involucradas.

Información Kitzia Flores

APG