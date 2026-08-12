Seguridad

Vinculan a Copiloto del Vehículo Involucrado en Accidente Donde Murió Abogada en Mexicali

El imputado fue vinculado a proceso por los delitos de omisión de auxilio y encubrimiento por favorecimiento

Vinculan a Copiloto del Vehículo Involucrado en Accidente Donde Murió Abogada en MexicaliVinculan a Copiloto del Vehículo Involucrado en Accidente Donde Murió Abogada en Mexicali | Foto: N+

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