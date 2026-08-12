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PC Alerta por Tormentas en México Hoy: Lista de Estados en Riesgo por Lluvias e Inundaciones

Entérate de los estados bajo alerta por las fuertes lluvias de hoy y sus efectos, en México

Tormenta en CDMX el 11 de agosto de 2026Cielo gris por tormenta en CDMX el 11 de agosto de 2026. Foto: Cuartoscuro

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¡Alerta por tormentas en México! Conoce los estados en riesgo de lluvias intensas y posibles inundaciones hoy. Mantente informado y toma precauciones.

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