PC Alerta por Tormentas en México Hoy: Lista de Estados en Riesgo por Lluvias e Inundaciones

El monzón mexicano y otros fenómenos meteorológicos seguirán generando lluvias fuertes, en México, por lo que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) lanzó una alerta; aquí te decimos en qué estados hay pronóstico de tormentas con granizo y posibles inundaciones hoy, 12 de agosto de 2026.

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Pronóstico del tiempo para hoy en México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias muy fuertes, con descargas eléctricas y posible granizo, en estados del noroeste de la República, producto del monzón mexicano, en combinación con inestabilidad en altura.

Además, canales de baja presión al interior del país, en interacción con una circulación ciclónica y vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el Golfo de México y el desplazamiento hacia el oeste de la onda tropical 26 sobre la Península de Yucatán, propiciarán lluvias puntuales intensas en otras zonas del país.

En tanto, persistirá la ola de calor en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, estados donde las temperaturas alcanzarán entre 40 y 45 grados centígrados.

Alerta por fuertes lluvias en México hoy

La CNPC llamó a la población a mantenerse alerta, ya que las lluvias continuas podrían reblandecer el terreno y generar incrementos en los niveles de ríos, deslaves e inundaciones.

Pidió a la población evitar el cruce de corrientes de agua, vados y vialidades anegadas, dado que la fuerza de la corriente puede arrastrar a las personas o vehículos.

Agregó que las lluvias podrían estar acompañadas de vientos fuertes, descargas eléctricas y granizo, por lo que recomendó asegurar objetos que puedan ser arrastrados, evitar refugiarse debajo de árboles o estructuras metálicas durante las tormentas.

También, destacó la importancia de mantener las calles y coladeras libres de basura, podar los árboles y despejar cunetas, canales y pasos de agua, acciones preventivas que son esenciales para facilitar el flujo adecuado del agua de lluvia, mitigando así el riesgo de encharcamientos e inundaciones severas en los entornos habitacionales.

Lista de estados bajo alerta por las fuertes lluvias de hoy

Ante el pronóstico de lluvias fuertes hoy, la Coordinación Nacional de Protección Civil pidió a la población no bajar la guardia y a continuar implementando medidas de autocuidado, mantenerse informada a través de canales oficiales y estar atenta a las indicaciones de las autoridades locales.

Estados con lluvias muy fuertes con puntuales intensas

De acuerdo con el reporte del SMN, en los siguientes estados habrá acumulación de agua 75 a 150 milímetros (mm):

Jalisco.

Veracruz.

Chiapas.

Campeche.

Yucatán.

La CNP apuntó que dichas cantidades de agua representan un volumen considerable en períodos cortos, lo que eleva la posibilidad de afectaciones.

Estados con lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros

Chihuahua.

Colima.

Michoacán.

Oaxaca.

Tabasco.

Quintana Roo.

Estados con chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros

Baja California Sur.

Sonora.

Sinaloa.

Durango.

Nayarit.

Guanajuato.

Hidalgo.

Estado de México.

Ciudad de México (CDMX).

Puebla.

Guerrero.

Estados con intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros

Baja California.

Tamaulipas.

San Luis Potosí.

Zacatecas.

Aguascalientes.

Querétaro.

Morelos.

Tlaxcala.

Estados con lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros

Coahuila.

Nuevo León.

RMT