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Cristiano Ronaldo Manda Emotivo Mensaje a Leo Messi por el Fallecimiento de su Padre

Lionel Messi se despidió, de forma pública, de su padre en redes sociales y Cristiano Ronaldo le mandó un mensaje de apoyo

Lionel Messy y Cristiano RonaldoFoto: Reuters
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