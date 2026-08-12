Cristiano Ronaldo Manda Emotivo Mensaje a Leo Messi por el Fallecimiento de su Padre

Lionel Messi atraviesa un momento muy complicado en su vida personal. El astro argentino, considerado uno de los mejores jugadores de futbol de todos los tiempos, está de luto por el fallecimiento de su padre Jorge Messi, quien murió el pasado sábado 8 de agosto.

Luego de asistir al funeral en compañía de su familia, Messi finalmente hizo público su adiós a su padre. A través de sus redes sociales el capitán de la selección argentina escribió un emotivo mensaje en el que aseguró que su papá estaba sufriendo a causa de la enfermedad que padecía. "Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos".

"No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir", escribió Messi, quien además puso en entredicho su continuidad en el futbol profesional. "Yo sólo jugaba al futbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más".

Cristiano Ronaldo envió un emotivo mensaje a Leo Messi

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi han sostenido una de las rivalidades deportivas más grandes de la historia. Sin embargo, en el pasado ambos han asegurado que si bien no existe una amistad muy cercana entre ellos, sí hay un enorme respeto mutuo y el portugués ha hecho muestra de ello al enviar un mensaje de apoyo a Messi tras el fallecimiento de su padre.

"Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza", escribió Cristiano en el post de Instagram de Lionel Messi. El comentario ya cuenta con más de 3 millones de 'likes'.

Otras figuras del deporte como Ronaldinho, Guillermo Ochoa, Ángel Di María y Neymar, también mandaron mensajes de apoyo a Messi.

DB