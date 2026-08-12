Deportes

Atletas Mexicanos Recibirán Estímulo Económico por Medallas que Ganaron en Centroamericanos

En total, 493 atletas mexicanos subieron al podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Atletas mexicanos ganadores en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026Atletas mexicanos ganadores en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en la conferencia mañanera de hoy, 12 de agosto de 2026. Foto: Presidencia de México

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¡Histórico! México triunfa en los Juegos Centroamericanos 2026 con 407 medallas. Los atletas recibirán estímulos económicos por cada presea. Descubre más sobre este logro sin precedentes.

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