Atletas Mexicanos Recibirán Estímulo Económico por Medallas que Ganaron en Centroamericanos

El Gobierno de México informó que los atletas que participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 recibirán un estímulo económico por todas las medallas que ganaron en la justa deportiva, que se realizó del 24 de julio al 9 de agosto.

En la conferencia mañanera de hoy, 12 de agosto de 2026, Rommel Pacheco, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), dijo que cuando los atletas consiguen una medalla se hacen acreedores a una beca y a un estímulo económico por medalla.

Explicó que, por lo regular, en México se premia a la mejor medalla que los atletas obtengan, sin embargo, en esta ocasión, se gratificará por “todas las medallas obtenidas”.

¿Cuántas medallas ganó la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos?

De acuerdo con Rommel Pacheco, la delegación mexicana ganó, en total, 407 medallas, de las cuales, 167 son de oro, 125 de plata y 115 de bronce.

Además de que México es tricampeón centroamericano, “esta fue la mejor participación de nuestro país en toda la historia de los juegos, tanto en medallas de oro, como en número total”.

Rommel Pacheco destacó que 493 atletas mexicanos subieron al podio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y 91 de ellos ganaron tres medallas o más; además, las mujeres encabezaron la cosecha con 198 preseas, de las cuales, 83 fueron de oro.

El director de la CONADE subrayó que la delegación mexicana superó con 22 medallas el récord anterior y con 23, la mejor marca histórica total.

Pacheco apuntó que México obtuvo medallas en 50 deportes distintos y en 35 consiguió al menos una de oro, “fue una actuación histórica en todos los sentidos".

¿Cuánto dinero recibirán los atletas mexicanos?

Rommel Pacheco informó que los atletas recibirán 50,000 pesos por medalla de oro, 35,000 pesos por plata y 15,000 por bronce.

Pacheco puso como ejemplo el caso de una nadadora, quien ganó 11 medallas, por lo que recibirá el pago correspondiente a las 11 preseas.

El director de CONADE destacó que el Gobierno de México invierte gran cantidad de recursos en los atletas y que ese dinero se convierte en medallas y “esas medallas no solamente es un metal, es el ejemplo para que muchas más niñas y niños en ellos vean esos héroes y quieran hacer deporte”.

Dijo que, a través del deporte, los jóvenes generan paz, disciplina, trabajo y se alejan de la violencia, por lo que la inversión en los atletas “tiene un impacto en la sociedad mucho mayor”.

RMT