Deportes

Hospitalizan a Qwan'tez Stiggers, de los Jets de Nueva York, tras Desplomarse en la Práctica

El esquinero de los Jets se desvaneció durante el entrenamiento y tuvo que ser llevado en ambulancia al hospital

Qwan'tez Stiggers se desplomó durante el entrenamiento compartido entre los Jets y los Bucaneros.Qwan'tez Stiggers se desplomó durante el entrenamiento compartido entre los Jets y los Bucaneros. Foto: Reuters

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Qwan'tez Stiggers de los Jets se desploma en práctica y es hospitalizado. La rápida acción médica lo mantuvo consciente. Más detalles aquí.

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