Hospitalizan a Qwan'tez Stiggers, de los Jets de Nueva York, tras Desplomarse en la Práctica

Las alarmas se encendieron durante el entrenamiento de los Jets de Nueva York este martes 11 de agosto, luego de que el esquinero Qwan'tez Stiggers se desvaneció y tuvo que se llevado de emergencia a un hospital cercano.

Los Jets llevaban a cabo una práctica conjunta con los Bucaneros de Tampa Bay en el Atlantic Health Jets Training Center, ubicado en Nueva Jersey. Justo cuando los equipos especiales llevaban a cabo varios ejercicios, Stiggers se acercó a la banda y se desplomó.

Aaron Glenn, el entrenador de los Jets, dijo que Stiggers fue reanimado ahí mismo y que incluso estaba consciente y hablando antes de que lo colocaran en una camilla y lo llevaran al hospital para someterlo a exámenes y mantenerlo bajo observación.

"De hecho, se desplomó. Lo bueno es que estaba consciente. Nuestros muchachos hicieron un trabajo excelente, igual que la mayoría de los equipos médicos de esta Liga en situaciones así. Y además se tomaron las medidas necesarias para asegurarse de que hagamos todo lo posible cuando se trata de esas situaciones", detalló Glenn.

Pese a que no hay mayor información sobre el estado de Stiggers, el coach Glenn dejó entrever que el esquinero no se veía mal: "Pudo hablar y en su mayor parte estaba bien. Claro, iré a verlo para asegurarme que todo esté bien”.

Jugadores de Jets y Bucaneros se arrdillaron para rezar por Stiggers

Tanto los jugadores de los Jets como de los Buccaneros se alarmaron cuando se dieron cuenta de que Qwan'tez Stiggers se desplomó. Fue una escena algo aterradora, por lo que varios compañeros de los Jets se arrodillaron cerca de la banda y algunos formaron un círculo de oración.

Luego de varios minutos, los médicos del equipo le aplicaron alguna solución por la vía intravenosa, lo colocaron en una camilla y lo subieron a la ambulancia, mientras que algunos aficionados que presenciaban la práctica aplaudieron en señal de apoyo.

El corredor Breece Hall reflexionó sobre los hechos: "Fue algo muy triste, muy emotivo. Te arrodillas y dices una oración por él y esperas que esté bien".

"Lo que nos han compartido es que las cosas van por buen camino", añadió el coach. Mientras que el tackle defensivo Harrison Phillips expresó: "Lo que nos han compartido es que las cosas van por buen camino".

Stiggers se prepara para jugar su tercera temporada con los Jets luego de haber sido seleccionado en la quinta ronda del draft de 2024. Fue una de las historias más inspiradoras de ese draft porque no tenía experiencia en el futbol americano universitario y fue el primer jugador reclutado directamente desde la CFL, donde jugó para los Toronto Argonauts, desde que Miami eligió a Jermaine Haley en 1999.

Con información de N+