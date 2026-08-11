¿PSG vs Aston Villa Pasa Gratis por TV Abierta? Dónde Ver el Partido de la Supercopa UEFA 2026

Comienza la temporada 2026/27 en el futbol europeo con el partido por la Supercopa de la UEFA. Este enfrentamiento hará que los vigentes monarcas de la Champions League (Paris Saint-Germain) y la Europa League (Aston Villa), se vean las caras en búsqueda del primer título de la campaña.

Por un lado, el PSG de Luis Enrique llega como favorito. Tras haber conquistado su segundo título de la Champions de manera consecutiva, el cuadro parisino se ha convertido en el más poderoso de Europa y parte como uno de los máximos candidatos para repetir el campeonato.

Sin embargo, Aston Villa buscará dar la sorpresa ante el gigante francés. El club inglés ganó la Europa League y, además de tener la oportunidad de jugar por la Supercopa, se clasificó de manera directa a la nueva edición de la Champions.

Dónde ver el PSG vs Aston Villa de la Supercopa UEFA 2026

El partido PSG vs Aston Villa, correspondiente a la Supercopa de la UEFA 2026, se llevará a cabo este miércoles 12 de agosto en Salzburgo. Podrás ver en vivo este encuentro a través de la señal de TUDN, pero únicamente en territorio estadounidense. También lo podrás seguir a través de la app de ViX en Estados Unidos.

Lamentablemente, en México, el partido no pasará gratis por ningún canal de TV abierta. Sin embargo, en N+ te traeremos el Liveblog con el minuto a minuto de la Supercopa de la UEFA 2026. Aquí podrás seguir las mejores acciones del encuentro, los goles y el resultado en tiempo real.