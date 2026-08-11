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¿PSG vs Aston Villa Pasa Gratis por TV Abierta? Dónde Ver el Partido de la Supercopa UEFA 2026

La Supercopa de Europa marcará el inicio de la temporada europea, enfrentando al ganador de la más reciente Champions League ante el monarca vigente de la Europa League

Trofeo de la Supercopa de la UEFAFoto: Getty Images
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