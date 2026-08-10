Deportes Gilberto Mora y sus Planes a Futuro: De irse a Europa hasta Jugar en los Juegos Olímpicos 2028 La perla del futbol mexicano, Gilberto Mora, no tarda en irse a jugar a Europa y también es candidato a integrar la plantilla que disputará los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Esto sabemos Gilberto Mora ya juega con la Selección mayor de México pese a que sólo tiene 17 años de edad. Foto: Getty Images Escucha este artículo 1x_mobiledata 00:00 -00:00 Destacado La salida de Gilberto Mora a Europa es inminente y su participación en Los Ángeles 2028 es posible. Conoce al joven talento que está revolucionando el futbol mexicano. Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 10 ago 2026 | 15:51 CST Actualizado hace 2 horas

Aunque aún no está claro en qué equipo Europeo jugará, es inminente la salida de Gilberto Mora a Europa. Este lunes 10 de agosto trascendieron dos noticias: que es la última temporada del futbolista con Xolos y que es posible que participe en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Esto es lo que sabemos. Desde el interior del club Xolos de Tijuana trascendió que ya se va la joya del futbol mexicano. Fue su compañero, el portero Toño Rodríguez, quien habló sobre la partida de Mora.

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“Sabemos que es su último torneo con nosotros y queremos que se lleve bonitos recuerdos del equipo” declaró Rodríguez luego del partido entre Xolos y San Diego FC en la Leagues Cup 2026.

La declaración del guardameta reavivó el tema de Gilberto Mora y su futuro en Europa, ya que se ha mencionado desde antes del Mundial 2026 que había varios equipos interesados en ficharlo, entre ellos el Liverpool, París Saint-Germain, Arsenal, Benfica y Ajax.

Medios especializados aseguran que el equipo que quiera ficharlo deberá pagar al menos 20 millones de dólares a los Xolos. Parece una suma elevada, pero Mora tiene dos puntos muy favorables: uno es la edad, ya que apenas está por cumplir 18 años; dos, que demostró su calidad y potencial con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

¿Gilberto Mora jugará con México en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?

Por otra parte, hoy también se habló sobre la posibilidad de que Gilberto Mora lidere al equipo Tricolor que participará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Para entonces, tendrá apenas 19 años y no ocupará plaza de refuerzo.

Hay que recordar que en los Juegos Olímpicos cada Selección puede reforzarse con 3 jugadores mayores de 23 años. Por ejemplo, cuando se ganó la medalla de oro en futbol de Londres 2012 el equipo Tricolor se apoyó en la veteranía del portero Jesús Corona, el defensa Carlos Salcido y el delantero Oribe Peralta.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Gilberto Mora Se Gradúa de la Preparatoria tras Debutar con México en el Mundial 2026

Para Los Ángeles 2028 se espera que Gilberto Mora sea incluído en la plantilla pese a que no jugó con la Sub-20 que acaba de conseguir el boleto olímpico. La razón por la que no estuvo en el Preolímpico de la Concacaf es porque se consideró que era necesario darle una pausa, no forzarlo mental y físicamente, porque apenas concluyó su participación en el Mundial 2026 con la Selección mayor.

Sobre la posible convocatoria de Mora a Los Ángeles 2028 fue Andrés Lillini, director deportivo de las Selecciones Menores de México, quien habló: “Esa será una decisión de la Mayor, porque él pertenece ya a un proceso de la Selección Mayor”, dijo en entrevista con un medio especializado.

Y es que, de acuerdo con el organigrama, el Tricolor que jugará en los Juegos Olímpicos ya no será gestionado por Lillini. En este caso, la responsabilidad recae en Duilio Davino y el entrenador que se elija para ese torneo veraniego.

Con 17 años de edad, Gilberto Mora actualmente juega con los Xolos de Tijuana y es conocido como “La nueva joya del futbol mexicano”. Pese a su corta edad, ya es habitual convocado con la Selección Mayor. De hecho, fue el jugador más joven en participar en el pasado Mundial 2026.