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Gilberto Mora y sus Planes a Futuro: De irse a Europa hasta Jugar en los Juegos Olímpicos 2028

La perla del futbol mexicano, Gilberto Mora, no tarda en irse a jugar a Europa y también es candidato a integrar la plantilla que disputará los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Esto sabemos

Gilberto Mora ya juega con la Selección mayor de México pese a que sólo tiene 17 años de edadGilberto Mora ya juega con la Selección mayor de México pese a que sólo tiene 17 años de edad. Foto: Getty Images

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La salida de Gilberto Mora a Europa es inminente y su participación en Los Ángeles 2028 es posible. Conoce al joven talento que está revolucionando el futbol mexicano.

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