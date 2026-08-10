UEFA, Concacaf y AFC Acusan a FIFA de Engaño; Dicen que el Futbol No es de un Individuo

La UEFA, la Concacaf y la AFC creen que los recientes planes del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de vender una participación en la Copa del Mundo, supusieron una "pérdida fundamental de la confianza" con las instituciones a las que sirve el organismo rector del futbol mundial.

En una "carta abierta a la familia del futbol", revelada este lunes, las tres confederaciones afirmaron que "cuando la confianza se rompe mediante el engaño, cuando un individuo se coloca por encima del colectivo que le confió la autoridad, ese deber ha sido abandonado".

Asimismo, recordaron que el deporte más popular del planeta no es de ninguna persona o institución, sino que pertence a los fans, clubes y jugadores.

"El futbol es la mayor pasión compartida del mundo. No pertenece a ningún individuo ni a ninguna institución. Pertenece a los jugadores, a los aficionados, a los clubes, a las asociaciones miembro y a todas las instituciones encargadas de salvaguardar su futuro", indicaron.

"Es con ese espíritu, como confederaciones que representan a sus miembros, que hablamos colectivamente hoy", añadió la carta.

La misiva fue firmada por el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin; el presidente de la AFC, Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa; el presidente de la CONCACAF, Victor Montagliani, y tres secretarios generales.

El plan fallido de Infantino

Infantino enfrenta una revuelta tras su fallido plan de vender participaciones en la Copa del Mundo a inversores de capital privado.

El proyecto abandonado pretendía separar los derechos comerciales del Mundial y vender el 20% de ellos a inversionistas privados con el fin de recaudar unos 4,200 millones de dólares.

"No es la conducta de un custodio del juego, sino de alguien que cree que el juego debe rendirle cuentas", dijo la carta.

"Estas no son las cualidades que el futbol merece en su liderazgo. Por eso hemos adoptado esta postura: no a la ligera y no solos, sino juntos, y por deber hacia el juego al que servimos", añadió.

La UEFA previamente emitió una amenaza de boicotear la Copa del Mundo y otras competiciones de la FIFA pese a que el organismo rector abandonó y se disculpó por su fallido plan.

La federación de futbol de Noruega pidió que Infantino dimitiera, mientras que la Asociación Inglesa de Fútbol también retiró su apoyo a la reelección de Infantino el próximo marzo.

"La fortaleza del futbol siempre ha sido su unidad. Pedimos que esa unidad sea honrada ahora", dijo la carta. "Por un liderazgo que sirva al futbol, no que busque comandarlo".

El miércoles pasado, la FIFA dijo que se había disculpado por los errores cometidos en torno al plan fallido, pero que el personal directivo "reafirmó su pleno apoyo" a su presidencia en una reunión de crisis en Marruecos.

Sin embargo, la naturaleza de la reunión también fue objeto de críticas. Acusaron que en el encuentro de emergencia de la FIFA celebradao en Marruecos solo había un dirigente electo presente, al tiempo que pedían una revisión independiente, en la que la FIFA no tuviera ningún papel, para determinar qué ​condujo a este "profundo error de juicio".

"La propia carta de la FIFA también confirma que solo un funcionario electo estuvo presente en la reunión de liderazgo en Marruecos", dijo la carta abierta.

"No se invitó a participar a miembros del Consejo de la FIFA ni a Asociaciones Miembro. Solo estuvo presente el comité de gestión, compuesto por personal directivo de alto nivel empleado por la FIFA".

También se instó a la FIFA a ir más allá de simplemente reconocer que se cometieron errores.

"Lo trata como un error de comunicación, cuando lo que el futbol presenció fue un error de juicio", dijo la carta.

"Sigue sin haber reconocimiento de que intentar vender una participación en la Copa del Mundo de la FIFA fue un profundo error de juicio -no sólo un paso en falso procedimental, sino una pérdida fundamental de la confianza con las mismas instituciones a las que la FIFA existe para servir" .

La declaración de las tres confederaciones, sin embargo, no llegó a pedir abiertamente un nuevo liderazgo.

Entre apoyos y defensa

No firmaron la misiva de este lunes los dos grandes apoyos que mantiene Infantino, la CAF (África), que cuenta con 54 federaciones nacionales, la influyente Conmebol, con diez federaciones pero entre ellas Brasil y Argentina, ni la modesta OFC de Oceanía, con 13 países adscritos.

Por ahora único candidato declarado, Infantino debe obtener la mayoría de los 211 votos de los miembros de la institución para ser reelegido en marzo por cuatro años en un cargo que ocupa desde 2016.

De hecho, la FIFA subrayó el apoyo de la CAF y de la Conmebol en el arranque de su último comunicado, publicado el sábado, cuando salió en defensa de su presidente.

La presidenta de la Federación Noruega de Futbol, Lise Klaveness, considerada por algunos como una posible candidata para sustituir a Infantino, instó al presidente, de 56 años, a dimitir de inmediato de la presidencia.

Tras sofocar las discrepancias internas en la reunión de emergencia del miércoles, la FIFA pidió disculpas a las 211 federaciones e Infantino se ganó el apoyo de las seis confederaciones que conforman el ​organismo rector mundial.

La Confederación Africana de Futbol (CAF) emitió el jueves un comunicado en nombre de sus 54 miembros en apoyo a Infantino, a lo que se sumaron México, miembro de la Concacaf, junto con los países sudamericanos de Argentina, Paraguay, Ecuador y Bolivia.

El viernes, mientras Infantino asistía en Cali a la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, la FIFA lanzó un ataque mordaz contra los detractores del presidente.

Cargó contra lo que calificó de "esfuerzo concertado y continuo" para socavar a Infantino, afirmando que cualquier intento de cuestionar su liderazgo debe ajustarse a los estatutos y procedimientos democráticos del organismo rector.

La declaración de la FIFA se produjo tras las informaciones publicadas por ‌The Daily Telegraph sobre pagos realizados por la UEFA a un antiguo empleado durante el periodo en que Infantino ocupaba el cargo de secretario general del organismo rector europeo, acusaciones que él ha negado y ⁠que la FIFA ha rechazado por considerarlas infundadas.

Casi 70 de las 211 federaciones miembro de la FIFA han declarado públicamente que votarán a favor de Infantino, mientras que alrededor de una decena le han retirado el ​apoyo que habían prometido ​anteriormente o han ​afirmado que no votarán por él.

Con información de AP, AFP y Reuters

ASJ