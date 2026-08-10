Deportes

UEFA, Concacaf y AFC Acusan a FIFA de Engaño; Dicen que el Futbol No es de un Individuo

Las tres confederaciones publicaron una carta abierta y criticaron al ente rector del futbol a nivel internacional por el plan fallido de vender derechos comerciales del Mundial a privados

FIFAInfantino enfrenta una revuelta tras su fallido plan de vender participaciones en la Copa del Mundo a inversores de capital privado. Foto: Reuters.

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