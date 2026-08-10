Movilidad

Hoy No Circula Hoy Lunes 10 de Agosto de 2026 en CDMX y Edomex: Estos Autos Pueden Transitar

Este lunes 10 de agosto aplica el programa Hoy No Circula en la CDMX y el Estado de México; aquí te decimos qué autos descansan y cuáles pueden transitar en la ZMVM

Hoy no circulaEl programa Hoy No Circula de este lunes 10 de agosto de 2026 comienza a las 5:00 horas y terminará a las 22:00 horas del mismo día. Foto: Cuartoscuro.
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